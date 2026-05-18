Guvernul Merz pregătește o reformă fiscală majoră

Creșterea prețurilor la carburanți, alimentată de efectele conflictului din Iran, continuă să afecteze consumatorii din Germania. Deși reducerea taxelor la benzină și motorină a intrat în vigoare la 1 mai, costurile la pompă rămân ridicate.

Potrivit ADAC (Automobil Club German), prețurile carburanților au scăzut ușor în ultima perioadă, însă reducerea nu reflectă pe deplin ieftinirea petrolului. Instituția acuză companiile petroliere că ar fi păstrat o parte importantă din beneficiile reducerii fiscale. În acest context, guvernul federal caută noi măsuri de sprijin economic, după ce și bonusul de criză de 1.000 de euro riscă să nu mai fie acordat.

Ce este formula 21-10-0

Planul aflat în discuție în cercurile guvernamentale presupune modificarea actualului sistem de TVA din Germania. În prezent, există trei cote principale:

TVA standard de 19%, aplicată majorității bunurilor și serviciilor, inclusiv electronice, automobile, haine sau mesele servite în restaurante;

TVA redusă de 7%, aplicată alimentelor, transportului public, cărților, ziarelor, hotelurilor și evenimentelor culturale;

TVA de 0% pentru anumite servicii medicale și pentru instalarea sistemelor fotovoltaice.

Noua formulă 21-10-0 ar presupune:

majorarea TVA standard de la 19% la 21%;

creșterea cotei reduse de la 7% la 10%;

eliminarea completă a TVA pentru alimente.



Statul german ar putea încasa încă 16 miliarde de euro

Potrivit unor calcule realizate de publicația Süddeutsche Zeitung pe baza răspunsurilor oferite guvernului federal la o solicitare formulată de grupul parlamentar al Verzilor, reforma ar aduce venituri suplimentare importante la buget. Majorarea TVA standard la 21% pentru produse precum automobile, telefoane mobile, televizoare sau articole vestimentare ar genera aproximativ 30 de miliarde de euro în plus.

În același timp, eliminarea TVA pentru alimente ar reduce veniturile fiscale cu circa 17 miliarde de euro.

Creșterea cotei reduse de la 7% la 10% pentru restaurante, cărți și biletele de transport public ar aduce alte trei miliarde de euro la bugetul statului. Per total, reforma ar genera aproximativ 16 miliarde de euro suplimentare, după compensările acordate orașelor și municipalităților.

Propunerea a fost criticată de politicieni și economiști, care avertizează că majorarea TVA ar afecta în special persoanele cu venituri reduse.

Deputatul ecologist Stefan Schmidt a declarat pentru Süddeutsche Zeitung că „o creștere a taxelor ar lovi în mod special oamenii cu venituri mici”. El a avertizat, de asemenea, că reducerea sau eliminarea TVA nu garantează automat scăderea prețurilor.

Merz, huiduit la Congresul DGB

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, susține că reforma urmărește sprijinirea veniturilor mici și medii. Totuși, eficiența reală a formulei 21-10-0 rămâne sub semnul întrebării, în special după controversele generate de reducerea accizelor la carburanți și de scăderea TVA în restaurante.

Liderii Uniunii Creștin-Democrate și ai SPD urmează să discute continuarea reformei fiscale în cadrul comitetului de coaliție. Între timp, cancelarul Friedrich Merz a fost huiduit la Congresul DGB (Confederația Sindicatelor Germane), în timp ce își apăra unele dintre ideile de reformă economică.

