Legea 64/2026 aprobată de Parlament și promulgată de președinte modifică OUG 91/2025, ce reglementează măsurile din sistemul de sănătate. Potrivit consultantului fiscal Cornel Grama, această lege schimbă modul în care este plătită prima zi de concediu medical.

Românii care beneficiază de plata primei zile de concediu medical

Noul act normativ introduce o serie de excepții de la prevederile OUG, care stabilise neplata primei zile de concediu medical în anumite cazuri.

Astfel, următoarele categorii de români asigurați vor beneficia de plata integrală a primei zile de concediu medical:

Pacienții cu boli cronice

Persoanele incluse în programele naționale de sănătate

Cei care necesită spitalizare de zi

Pacienții cu urgențe medico-chirurgicale.

În plus, legea prevede că, în cazul unui concediu medical acordat fără întrerupere pentru un episod de boală sau complicațiile aferente, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor medicale emise.

Printre excepțiile de la reducerea indemnizației se mai numără:

Concedii și indemnizații pentru maternitate

Concedii și indemnizații pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice

Concedii și indemnizații de risc maternal acordate în conformitate cu OUG 96/2003, aprobată prin Legea 25/2004.

Cât plătește angajatorul și FNUASS, la indemnizația pentru concedii medicale

Modificările introduse prin Legea 64/2026 țin cont de măsurile anterioare adoptate prin OUG 91/2025, care aveau ca scop combaterea fraudelor asociate acordării concediilor medicale.

În perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizația de asigurări sociale de sănătate este împărțită între angajator și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Conform acestui mecanism:

Angajatorul suportă plata indemnizației pentru zilele 2 – 6 ale concediului medical

FNUASS acoperă plata începând cu ziua a 7-a până la recuperarea completă

În cazul concediilor susținute integral din FNUASS, prima zi nu este plătită.

Totuși, perioadele în care indemnizația este diminuată cu prima zi sunt considerate stagii de asigurare, păstrând astfel calitatea de asigurat în sistemul de sănătate.

Legea impune controale mai riguroase asupra certificatelor de concediu medical. Guvernul a subliniat că, dacă în urma verificărilor se descoperă nereguli în eliberarea certificatelor medicale, asigurații nu vor beneficia de indemnizația aferentă concediului medical.

