PSD nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan premier

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va încălca două principii în negocierile pentru viitorul guvern. Primul este că social-democrații nu mai acceptă un guvern condus de Ilie Bolojan.

„Astăzi am încheiat consultările cu preşedintele Nicuşor Dan. Partidul Social Democrat a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline şi care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluţiile le cunoaşteţi, le-am anunţat. Ştiţi mandatul pe care Partidul Social Democrat l-a primit de la membrii PSD în urma consultărilor interne, ştiţi regulile în care Partidul Social Democrat doreşte să ne încadrăm în găsirea unei soluţii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că toate aceste lucruri i-au fost transmise președintelui Nicușor Dan.

„Toate aceste lucruri au fost transmise domnului preşedinte, astfel încât, în urma consultărilor care vor avea loc în aceste zile, să se degajeze o soluţie. Evident, principalele, să spunem, neapărat condiţii sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unul, ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că, în urma acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, şi asta nu au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu: PSD exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale

Al doilea principiu anunțat de PSD este excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

„Şi doi, excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, acestea sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis preşedintelui, astfel încât, în urma consultărilor, să se încerce să se ajungă la o soluţie. Acestea fiind zise, vă mulţumesc. E o declaraţie. Probabil că după aceste consultări, în funcţie de ce spune şi preşedintele, vom putea dezvolta posibile scenarii. Mulţumesc”, a declarat Sorin Grindeanu.

