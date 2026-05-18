Primăria București cumpără până la 100 de tramvaie noi pentru rețeaua de transport

Vehiculele vor fi utilizate atât pentru îmbunătățirea rețelei existente, cât și pentru extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea, potrivit unui anunț publicat în SEAP și citat de Mobilitate.eu. Primul tramvai urmează să fie livrat la nouă luni de la semnarea contractului.

Municipalitatea a inițiat consultarea pentru a colecta opinii și recomandări asupra caietului de sarcini, cu scopul de a identifica soluțiile tehnice disponibile pe piață și de a evalua capacitatea producătorilor de a livra vehiculele cerute.

Opiniile primite pot fi integrate în forma finală a documentației, respectând principiile transparenței și nediscriminării, au anunțat reprezentanții Primăriei Capitalei. Această etapă preliminară este menită să reducă numărul de clarificări și contestații ulterioare, facilitând o procedură de achiziție mai eficientă.

În plus, în caz de necesitate, autoritățile vor organiza o întâlnire comună cu potențialii furnizori pentru a discuta propunerile transmise.

Specificațiile tehnice ale tramvaielor

Caietul de sarcini prevede achiziționarea a minimum 79 și maximum 100 de tramvaie, conform Mobilitate.eu. Acestea vor avea podea complet coborâtă, cinci uși duble și o capacitate de cel puțin 310 pasageri, dintre care minimum 56 vor putea fi așezați.

Vehiculele trebuie să fie omologate, să aibă o autonomie de 3 kilometri cu toate sistemele în funcțiune și să fie compatibile cu infrastructura existentă. De asemenea, tramvaiele vor fi dotate cu tehnologii moderne, cum ar fi sisteme avansate de siguranță și informare a călătorilor, climatizare integrală și echipamente IT integrate.

„Durata de viață utilă solicitată este de minimum 30 de ani, iar garanția completă, inclusiv pentru consumabile, va fi de cel puțin cinci ani”, se arată în documentația publicată. De asemenea, tramvaiele vor avea un design monocolor, în nuanța verde RAL 6018.

Proiectele de modernizare și extindere fac parte din Programul Regional București–Ilfov 2021–2027 și includ achiziția a 63 de tramvaie pentru rețeaua existentă și 16 tramvaie pentru linia din Prelungirea Ghencea. În funcție de resursele financiare disponibile, contractul permite suplimentarea flotei cu până la 21 de vehicule suplimentare.

Consultarea pieței pentru acest proiect se va încheia pe 25 mai 2026. Până pe 23 mai 2026, toți cei interesați pot trimite propuneri sau observații care ar putea contribui la optimizarea procedurii. Livrarea primului tramvai din această achiziție este prevăzută la maximum nouă luni de la momentul semnării contractului.

Bucureștiul primește 266 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei de tramvaie

Municipiul București va primi 266 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru modernizarea rețelei de tramvaie. Fondurile vor fi folosite pentru reabilitarea liniilor, achiziția de tramvaie noi și modernizarea depourilor.

„Orașul va utiliza finanțarea pentru a renova aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai. De asemenea, va introduce noi vehicule de tramvai și va moderniza depourile pentru a crește viteza, fiabilitatea, confortul și accesibilitatea unei rețele care deservește aproximativ 500.000 de persoane pe zi. Prin încurajarea trecerii de la autoturismele private la transportul public, proiectul vizează, de asemenea, reducerea congestiei traficului și îmbunătățirea calității aerului în București”, se arată într-un comunicat emis de Banca Europeană de Investiții.

Finanțarea face parte dintr-un împrumut mai amplu, în valoare totală de 300 de milioane de euro, acordat de BEI pentru dezvoltarea infrastructurii din București. O primă tranșă, de 34 de milioane de euro, a fost deja utilizată pentru modernizarea sistemului energetic al orașului, incluzând înlocuirea a 106 kilometri de conducte pentru încălzirea centralizată. Această etapă a avut ca scop creșterea eficienței energetice, reducerea pierderilor de căldură și apă, precum și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

