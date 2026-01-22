Trump vrea ca SUA să dețină suveranitate asupra unor părți mici din Groenlanda

În cadrul unei întâlniri la Bruxelles, oficialii NATO au analizat o propunere ce ar putea permite SUA să dețină suveranitate asupra unor părți mici din Groenlanda, similar cu bazele suverane ale Marii Britanii din Cipru. Mark Rutte, secretarul general NATO, a fost implicat în negocieri, dar nu a confirmat detalii despre acordul-cadru menționat de Trump.

„Negocierile între Danemarca, Groenlanda și SUA vor continua, pentru a preveni influența economică sau militară a Rusiei și Chinei în Groenlanda”, a precizat NATO, potrivit New York Times.

Conceptul de acord asupra Groenlandei anunțat miercuri seara de Donald Trump presupune păstrarea suveranității Danemarcei asupra insulei, relatează Axios, în timp ce oficiali de rang înalt consultați de The New York Times vorbesc despre o prezență americană pe modelul celei britanice în Cipru.

Danemarca spune că nu vor exista baze suverane americane în Groenlanda: „NATO nu are mandat să negocieze ceva”

Aaja Chemnitz, membră a parlamentului danez din partea Groenlandei, a criticat dur afirmațiile lui Trump: „NATO nu are mandat să negocieze nimic fără noi. Este o confuzie totală”. Chemnitz a reiterat principiul „Nimic despre noi, fără noi”.

Pe de altă parte, Rasmus Jarlov, șeful comisiei de apărare din parlamentul danez, a declarat: „Mă bucur că Trump exclude folosirea forței. Insistența lui asupra Groenlandei nu e nouă, dar noi refuzăm categoric cedarea acesteia”.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen spune că nu știe ce este „concret” în acord, dar că este gata să coopereze și să poarte mai multe discuții „pentru a găsi o soluție pentru ambele părți”, potrivit BBC.

„Suntem gata să cooperăm mai mult în domeniul economic”, spune el, „dar este ceva despre care trebuie să discutăm în spiritul respectului reciproc”. „Din câte am auzit, dorința de a deține Groenlanda era încă parte a retoricii de ieri”, spune Nielsen.

„Regatul Danemarcei dorește să continue un dialog constructiv cu aliații săi privind modalitățile de întărire a securității în Arctica, inclusiv «Domul de aur» american, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității noastre teritoriale”, a precizat premierul danez Mette Frederiksen.

Trump spune că Europa nu funcționează fără SUA și cere Groenlanda

Într-un discurs la Davos, Trump a subliniat că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. „Doar SUA pot apăra Groenlanda de amenințări externe. Este logic doar dacă o deținem”, a spus el. A cerut negocierea imediată a transferului insulei și a criticat dependența Europei de SUA: „Fără noi, majoritatea țărilor nici nu funcționează”.

Liderul american a dat garanții că nu va folosi forța și nu va aplica noi tarife

Deși Trump a renunțat la amenințarea cu tarife suplimentare pentru aliații europeni, el a reamintit publicului că SUA au impus anterior taxe pe importurile din Europa. Totuși, liderii europeni au fost încurajați de promisiunea sa de a nu folosi forța: „Nu trebuie să folosesc forța. Tot ce cerem este un loc numit Groenlanda”.

Statele Unite și Danemarca vor renegocia un pact de apărare din 1951 privind Groenlanda, a declarat joi pentru AFP o sursă familiarizată cu discuțiile purtate miercuri, la Davos, între președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În timp ce liderii europeni sunt deschiși extinderii prezenței SUA în Groenlanda, aceștia resping categoric transferul de suveranitate. Cu toate acestea, Trump rămâne ferm: „Avem nevoie de proprietate pentru a apăra această zonă. Cine vrea să apere un simplu contract de închiriere?”

