Secretul hidratării corecte ale semințelor de chia

Semințele de chia sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a absorbi lichide, datorită unui strat exterior bogat în mucilagiu, o fibră solubilă.

„Această fibră, în contact cu lichidele precum iaurtul sau laptele, formează un gel vâscos care mărește volumul semințelor de până la zece ori”, explică nutriționiștii.

Totuși, dacă sunt consumate imediat după presărarea peste iaurt, semințele rămân în stare „uscată” și își extind volumul abia în stomac, pierzând astfel din beneficiile metabolice.

Pentru a profita pe deplin de avantajele consumului de chia, specialiștii subliniază importanța respectării „regulii celor 15-20 de minute”. Aceasta presupune înmuierea semințelor în iaurt sau alt lichid pentru cel puțin un sfert de oră. „În acest interval, mucilagiul este eliberat complet, iar gelul format încetinește absorbția carbohidraților și grăsimilor, menținând senzația de sațietate mai mult timp”.

Efecte benefice asupra digestiei

Semințele de chia sunt recunoscute și pentru conținutul lor bogat în Omega-3. Totuși, coaja lor densă poate împiedica absorbția optimă a acestor acizi grași esențiali, dacă nu sunt bine hidratate.

„Prin înmuiere, enzimele digestive pot descompune mai ușor fibra, eliberând nutrienții”, explică experții. În plus, gelul format are un efect benefic asupra microbiotei intestinale, acționând ca un balsam natural. Ajută bacteriile benefice din colon să fermenteze mai eficient fibrele, ceea ce îmbunătățește digestia și reduce inflamația abdominală.

Pentru cei care duc lipsă de timp, o soluție practică este să lase semințele de chia la înmuiat peste noapte în apă sau lapte vegetal, obținând astfel o „budincă” ușor de combinat cu iaurt dimineața. Această metodă simplă asigură că semințele își eliberează complet proprietățile benefice și contribuie la menținerea energiei pe parcursul zilei.

Semințele de chia sunt tot mai populare și mai consumate și la noi în ultimii ani. Ele sunt bogate în nutrienți, motiv pentru care au devenit un aliment îndrăgit pentru multe persoane care își doresc un stil de viață sănătos. Descoperă mai multe lucruri interesante despre semințele de chia, despre ce beneficii au, cum pot fi consumate și când sunt contraindicate.

