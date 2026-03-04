Deși multe femei declară că sunt informate în ceea ce privește obezitatea ca boală cronică, ele simt nevoia de o opinie medicală, iar 68% spun că ar privi cu deschidere un tratament pe termen lung.

Datele provin dintr-un nou studiu realizat la inițiativa Novo Nordisk România, care analizează modul în care femeile din țara noastră percep obezitatea, presiunea socială asociată greutății și deschiderea către soluții medicale.

Contextul este unul îngrijorător: potrivit Atlasului Obezității, aproximativ 40% dintre adulții din România (bărbați și femei) suferă de obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere si obezitate – ceea ce transformă această boală într-una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică de la momentul actual.

„Datele din Atlas și rezultatele acestui studiu ne confirmă ceea ce știam deja: obezitatea este o problemă reală în România, ce are nevoie de o intervenție rapidă pentru binele nostru al tuturor. Nu este o chestiune de voință – de exemplu, obezitatea este cauzată în proporție de 40-70%  de moștenirea genetică a fiecăruia. Este o boală cronică ce apasă la nivel emoțional și care trebuie tratată ca atare prin politici publice, educație și acces la soluțiile potrivite.”, declară Silviu Apostol, Director External Affairs, Novo Nordisk România.

În spatele cifrelor stau etape de viață pe care milioane de femei le recunosc imediat: sarcina, lunile de după naștere, schimbările hormonale din premenopauză sau menopauză. Pentru 95,8% dintre participante, aceste perioade nu sunt doar momente personale importante, ci și puncte de inflexiune în relația cu propria greutate. Corpul se schimbă, metabolismul reacționează diferit, iar voința nu mai este singurul factor care contează. Sarcina și perioada postnatală dar și stresul prelungit sunt identificate drept etapele cu cel mai mare impact asupra greutății corporale.

„Încercările repetate de a slăbi … slăbesc doar încrederea în sine și în metodele de a pierde în greutate. Mai ales când aceste încercări apar impulsiv, copiind ceva ce a funcționat la o altă persoană sau un trend al momentului. Simpla dorință de a slăbi nu duce la rezultate. E important să decidem că ne dorim o schimbare, însă studiile ne arată clar că de la intenție până la comportament e cale lungă. Și e o cale personalizată în funcție de atât de multe caracteristici ce țin de viața fiecăruia. E nevoie de sprijin și susținere pe termen lung pentru a avea grijă de greutatea și sănătatea noastră”, a declarat Adela Moldovan, doctor în psihologie și psihoterapeut. 

Slăbitul repetat și efectul yo-yo – o experiență comună

Pentru multe femei, scăderea în greutate nu este un proces liniar. 38% dintre respondente spun că au trecut de mai multe ori prin cicluri repetate de slăbire și recâștigare a kilogramelor, iar alte 14% au experimentat acest fenomen cel puțin o dată.

Impactul nu este doar estetic, ci profund medical și emoțional, cât și asupra calității vieții:

  • 62% raportează disconfort fizic;
  • 52% menționează probleme emoționale, precum anxietate sau stimă de sine scăzută;
  • 44% resimt scăderea energiei;
  • 27% au probleme medicale confirmate asociate greutății.

Stigmatizarea rămâne o experiență frecventă: peste 55% dintre femei spun că au simtit ca au fost judecate frecvent sau ocazional din cauza greutății lor, iar pentru ele gândurile legate de greutate consumă multă sau foarte multă energie mentală.

Presiunea socială și lipsa dialogului medical

42% dintre respondente consideră presiunea socială asupra femeilor de a reveni rapid la greutatea de dinainte de sarcină ca fiind foarte apăsătoare.

Deși impactul fizic și emoțional este major, 58% dintre participante declară că nu au cerut niciodată ajutor specializat pentru gestionarea greutății.

Totuși, datele arată o deschidere semnificativă către abordarea medicală:

  • 22% au discutat deja cu un medic despre opțiuni medicale;
  • 29% spun că și-ar dori să facă acest pas;
  • 68% ar privi cu deschidere ideea unui tratament pe termen lung, dacă ar înțelege că obezitatea este o boală cronică ce poate necesita intervenție medicală susținută.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutritionist ne spune: „Obezitatea nu este un eșec personal, ci o boală cronică ce necesită management medical. Ziua Mondială a Obezității este un moment important pentru a corecta o percepție care persistă de prea mult timp: aceea că greutatea este exclusiv rezultatul voinței. În realitate, vorbim despre o boală cronică, influențată de factori genetici, metabolici, hormonali și de mediu. Femeile trec prin etape biologice complexe care pot modifica echilibrul metabolic. Gestionarea greutății trebuie făcută cu sprijin medical, pe termen lung, nu prin presiune sau vinovăție”.

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat online prin metoda CAWI împreună cu iVox în România în februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.100 de femei, și a analizat probleme cu care se confrunta femeile cu privire la slăbit, motivațiile, metodele utilizate, experiențele prin care au trecut in diverse etape personale, nivelul de informare și percepțiile legate de obezitate ca boală cronică. 

Despre Novo Nordisk

Novo Nordisk este o companie globală de top din domeniul îngrijirii sănătății, fondată în 1923 și având sediul central în Danemarca. Scopul nostru este de a genera schimbări reale pentru a învinge bolile cronice grave, bazându-ne pe tradiția și expertiza noastră în diabet. Facem acest lucru prin dezvoltarea unor inovații științifice de pionierat, extinderea accesului la medicamentele noastre și prin eforturi continue de prevenire și, în cele din urmă, de tratare a bolilor. Novo Nordisk are aproximativ 78.500 de angajați în 80 de țări și își comercializează produsele în aproximativ 170 de țări. Pentru mai multe informații, vizitați www.novonordisk.ro, Facebook, Instagram, X, LinkedIn and YouTube.  

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Angajații europeni, inclusiv români, părăsesc Germania: „Nu ne putem permite”
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
Elle.ro
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Libertateapentrufemei.ro
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii
Tvmania.ro
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii

Alte știri

Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
Știri România 15:35
Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Știri România 15:05
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Elle.ro
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Stiri Mondene 15:04
Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Stiri Mondene 14:31
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
ObservatorNews.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax.ro
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77
KanalD.ro
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77

Politic

PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
Politică 15:38
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: "Suntem destul de triști și avem de învățat"
Politică 14:01
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: „Suntem destul de triști și avem de învățat”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga