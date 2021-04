Gutuiul japonez se adaptează cu ușurință la climatul de la noi din țară și poate fi plantat în grădini, curți și livezi.

Informații despre arborele de gutui japonez

Gutuiul japonez, ce era denumirea știițifică de Chaenomeles japonica, este un arbust ornamental originar, așa cum îi spune și numele, din Japonia. Totuși, acest gutui japonez face parte din familia rozaceelor și este cultivat în Europa, cât și în multe părți din Asia și America. În țările baltice, este cultivat pentru fructele sale comestibile.

Gituiul Japonez are circa 1–2 m înălțime și ghimpi pe ramuri. Frunzele sunt lat-lanceolate, cu marginea serată, verzi-roșcate, lucioase.

Florile de gutui japonez sunt foarte frumoase, de culoare roz-frez sau roșu-cărămiziu; ele sunt mari (de 2,5–4 cm), decorative, grupate câte 2-3 axilar.

Flori de gutui japonez

Copaul de gutui japonez înflorește în martie-mai. Fructele de circa 3–4 cm în diametru, sunt mici, galbene, acre, aromate.

Tipuri de gutui japonez

În cultură există câteva soiuri de gutui japonez:

Nivalis, roz;

Cardinalis,

Colette, roșu-somon;

Boule de feu,

Atrococcinea,

Incendie,

Columbia,

Simon,

Superba.

Gutui Japonez – plantare și îngrijire

Gutuiul japonez se înmulțește prin butășire, despărțirea tufelor și altoire. Pentru aceasta se sapă lângă drajon, până când se ajunge la rădăcina acestuia, după care se separă drajonul, cu o porțiune de rădăcina, care se plantează imediat, în locul nou.

Se cultivă în parcuri, grădini, pe peluze, garduri vii ca specie ornamentală sau se utilizează ca flori tăiate. Gutuiul japonez se adaptează foarte bine la condițiile climatice de la noi, mai ales în zonele de deal și podiș. Este potrivit pentru decorarea zonelor de grad, din apropierea zidurilor și în imediata apropiere.

Este decorativ prin flori, frunze lucioase și fructe.

Unul din marile avantaje ale gutuiului japonez este că este foarte rezistent la îngheț, la secetă și este foarte adaptabil la diferite tipuri de sol, deși le preferă pe cele fertile, ușor acide și sărace în calciu.

Gutuiul japonez are nevoie de fertilizatori, cel puțin de două ori pe an, are nevoie de udări moderate, dar trebuie ferit de apă care să băltească

Boli și dăunători

Gutuiul japonez este foarte rezistent la boli și dăunători, ba mai mult acest arbust conține o substanță ce are proprietatea de a îndepărta multe insecte nedorite, cum ar fi muștele și țânțarii.

Decsoperă și unde se găsesc în România arborii de sequoia

Cum se consumă fructele gutuiului japonez

Fructe de gutui japonez

Fructele gutuiului japonez se maturizează din luna octombrie, au dimensiunea de 3–4 cm, sunt mici, galbene, acrișoare, aromate. Gustul este mai acru și mai astringent ca acela al gutuilor normale. Micile gutui se păstrează mult și nu pot fi consumate în stare proaspătă, dar sunt un deliciu preparate sub formă de gem, dulceață, sucuri sau lichioruri.

Fructele de gutui japonez au un conținut ridicat de pectină, iar cel de vitamina C este mai mare decât al lămâilor.

Beneficii ale fructelor de gutui japonez

Deși nu sunt prea multe și laborate studii care să ateste beneficiile și proprietățile micilor fructe ale gutuiului japonez, acestea au totuși un conținut mare de vitamine, minerale și antioxidanți benefici pentru sănătate.

Fructele au proprietăți antioxidante relativ puternice în comparație cu alte fructe. Studiile efectuate până acum au arătat proprietățile lor antiinflamatorii, analgezice, antispastice și antibacteriene. De asemenea, susțin sistemul imunitar.

