Horoscop 1 martie 2020. Berbecii au parte de ceea ce aveau nevoie

Este o zi care îți aduce ceea ce aveai nevoie, un context agreabil, care să te ajute să îți recapeți încrederea în lucrurile bune și să te liniștești, măcar partial.

Ai spor în tot ce faci, ai și chef de treabă, dar și de lucruri frumoase, care să te ajute să gândești frumos despre tine și despre cei din jur.

Dincolo de micile neplăceri ale acestei zile, ai parte de un context frumos, care te ajută să îți manifești calitățile și să lași deoparte gândurile negre.

Un bun prieten sau, poate, mai mulți, te pot ajuta să îți schimbi anumite concluzii pesimiste și să treci la partea practică a unor planuri în care, aproape, nici tu nu mai credeai.

Este o zi cu spor și chef de treabă, care te poate conduce, inclusiv, spre recuperarea timpului pierdut în ultima perioadă, dacă vei alege să faci acest lucru.

Ai și dispoziția și răbdarea necesare ca să te poți ocupa de cei dragi, poate chiar să onorezi promisiuni restante. Va conta foarte mult tot acest efort.

S-ar putea să te surprindă plăcut liniștea pe care o aduce această zi, iar blândețea pe care o poți simți în acest context special îți va fi de mare ajutor în relațiile cu familia.

Ai în față o zi ca un cadou, frumoasă și aducătoare de armonie. De tine depinde cum vei folosi acest context și ce scopuri îți vei stabili.

Ești bine dispus și dorința de a le face viața mai frumoasă celor din jur te poate determina să faci gesturi frumoase sau să îi inviți să faceți împreună ceva frumos.

Dacă ești prind într-o rutină negativă, nu îți va fi ușor să observi pacea cu care vine această zi și la care ești și tu invitat să participi.

Indiferent ce alegi să faci astăzi, ar fi bine să ții cont de specificul acestei zile, de faptul că te invită la odihnă și revigorare pe orice cale îți este cunoscută.

Poți avea surprize plăcute de la cei din anturajul apropiat care vin cu invitații, propuneri sau, pur și simplu, îți apreciază compania.

Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 22 – 28 februarie 2020. Luna Nouă în Pești | VIDEO URANISSIMA