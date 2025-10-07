Luna Plină în Berbec creează un moment propice pentru idei noi și proiecte îndrăznețe. Cu toate acestea, influența lui Neptun retrograd poate genera îndoieli pentru unele persoane. De aceea, astrologul subliniază importanța încrederii în sine în această perioadă.

O altă schimbare astrală semnificativă este intrarea lui Mercur în Scorpion. Acest tranzit intensifică gândirea analitică și intuiția.

Comunicarea devine mai profundă, dar și mai suspicioasă. Se recomandă atenție la ascultare, evitând concluziile pripite, mai ales că oamenii pot deveni mai suspicioși, mai acuzatori.

„Mercur în Scorpion are două perechi de ochi și două perechi de urechi. Adică există, se ascute un pic mentalul, gândirea, devenim mai inchizitori atât față de noi, cât și față de ceilalți, dar ne preocupă rezolvarea unor mistere, suntem mai curioși și intuitivi”, spune astrologul.

Luni, luna a intrat în zodia Berbecului, favorizând ideile noi și proiectele îndrăznețe.

„Marți este o zi propice pentru realizări importante, astfel că simțim că putem să mutăm munții, miercuri poate apărea un mic blocaj, de regulă financiar, dar în ansamblu este o săptămână transformatoare”, a rezumat Cristina Demetrescu.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Săptămâna se încheie cu un aspect armonios între Venus și Jupiter. Această configurație aduce noroc, frumusețe și bucurii neașteptate, cu condiția unui mic sacrificiu personal.

În concluzie, săptămâna 6-12 octombrie se anunță a fi una transformatoare, cu oportunități pentru creștere personală și profesională. Este important să rămânem deschiși la schimbări și să ne menținem încrederea în propriile forțe, în ciuda posibilelor provocări.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

La fel ca toate semnele de foc, Berbecul simte acum o anumită perioadă de disconfort, simte nevoie de resurse suplimentare de energie, de timp, de dispoziție. Cu toate acestea, trebuie să se adapteze unei situații inconfortabile, pentru că în felul acesta trece primejdia rea și în momente de genul acesta, când este constrâns, se naște instinctul acesta de supraviețuitor. La ei pot apărea și chestiuni de natură imobiliară, sunt lucruri de rezolvat și e bine să le facă din timp și să nu lase problemele să se adune.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Pentru Tauri, toate aceste planete în Scorpion sunt practic în opoziție, pentru că acești nativi au avut și zile mai bune. Aici este vorba și de parteneri, de faptul că Taurul poate avea nevoie de acordul sau validarea partenerului și nu o primește. Sau poate împărtăși ceva cu partenerul, iar acesta în loc să îl susțină devine gelos, suspicios. Dar există și chestiuni involuntare din partea partenerilor, atunci când aceștia nu mai pot să facă față unor probleme și toată presiunea pică pe umerii Taurului, acest lucru nu le place, dar pot deveni din ce în ce mai puternici.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Pentru Gemeni, exista nevoia unui plan B. Într-o problemă de sănătate, e bine să ceară o a doua părere. Dacă la serviciu există anumite rumori sau schimbări care nu îi convin (colegi, condiții de muncă), Geamănul poate să aibă aceste informații și din timp, într-o oarecare măsură, poate să-și pregătească acest plan B. Sau, cum îi stă bine unui Geamăn, pentru că este zodie dublă, dacă la serviciu este stres, planul B înseamnă o pasiune cu care cumva să te echilibrezi.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Și la Raci, apele sunt învolburate. Vorbim de foarte multe planete grele în semne de apă, astfel că acești nativi pot ajunge la panică. Aceste ape cumva amestecă perioadele emoționale din viața Racului și scoate la suprafață ape noi, izvoare de apă pură, idei, lucruri la care nu s-ar fi gândit. Și aici e vorba despre instinctul de supraviețuire.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leul repară, se mută, strică, zugrăvește, nu are confort acasă, planurile îi dau peste cap rutina. Fie ca se mută, fie că este vorba despre niște investiții care presupun chirii, vânzări, trebuie să aibă cumva grijă când mută obiecte dintr-un loc în altul sau când le pune bine, că s-ar putea să le pună atât de bine încât nu le mai găsește. Dacă la ei se zugrăvește, trebuie să aibă foarte mare grijă cu unele obiecte, documente, ca apoi să nu acuze pe alții, dacă nu le găsesc. Câteodată, lucrurile dispar, este această lege a Universului, mai ales atunci când vorbim de tranzit în Scorpion și în Pești.

Recomandări „Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioarele trebuie să fie prudente în comunicare și foarte atente la ce spun, pentru că s-ar putea să treacă de o linie a diplomației și să se grăbească cumva să facă „dosare penale” unor persoane pe care ele le judecă într-un anumit fel. Există un revers al faptului că Fecioarele în această perioadă pot primi o etichetă de care s-ar putea să nu mai scape, să fie greu de șters ulterior.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța face cheltuieli de nevoie, fie că îi place, fie că nu îi place, fie că e în principiile ei sau nu e, acolo probabil întotdeauna e nevoie de un buchet de flori, de o atenție, de ceva care să o grăbească într-o oarecare măsură. Acești nativi trebuie prioritizați. Atenție și la cheltuieli costisitoare, cum ar fi la stomatolog. Probabil că niște bani cheltuiți pentru confort și îngrijire personală vă pot lăsa cu buzunarele goale.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Cu trei planete în semnul lor, Scorpionii sunt în centrul atenției, dar nu neapărat într-un mod confortabil, și s-ar putea să fie inamicul numărul 1 al săptămânii. Toată lumea îi arată cu degetul, s-ar putea ca nici ei să nu folosească energiile în favoarea lor și lumea să nu fie elogioasă cu ei. Chiar și cei care își fac treaba, se țin de lucru, dar asta nu înseamnă că își fac și prieteni atunci când lucrează.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Pentru Săgetători, se produce o purificare în această săptămână, pot fi încărcați cu datoriile cuiva, cu secretele altcuiva, iar la ei se blochează o energie. Și, atunci, fiecare Săgetător în parte trebuie să se gândească ce anume și-a luat pe umeri care nu-i aparține. Dacă fac lucruri pentru alții, în numele altora, asta le poate bloca lor calea, activitatea și bunul mers, că Universul nu-ți dă mai mult decât poți să duci.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Pentru Capricorni sunt probleme undeva în mediul lor înconjurător, cu prietenii, în cercul lor restrâns, grupul de la serviciu. Chiar dacă nu se implică și au senzația că nu îi afectează în mod direct, pot fi semnele timpurii ale unei schimbări pe care Capricornii trebuie să o facă, mai ales dacă este vorba de serviciu, este indicat să-și pregătească din timp o alternativă.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Pentru Vărsători, relațiile cu șefii nu sunt minunate, nu se negociază în această perioadă, e mai bine să lase acest aspect pentru spre sfârșitul anului. Dar dacă ei sunt șefi, e indicat să nu meargă după prima suspiciune, după vorbe și să nu ia niște decizii neprofesioniste care pot afecta angajații. E bine să evite deciziile pripite.

Horoscop 6 – 12 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștii trebuie să știe că întotdeauna deciziile cele mai bune se bazează pe morală, credință și principii. Nu te apuci de o meserie dacă nu ai talent, nu te apuci să emigrezi dacă nu ai un scop, nu te căsătorești fără să ai omul acela în suflet și nu faci niște lucruri peste noapte conjunctural, încălcându-ți practic ție principiile.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE