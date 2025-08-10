Horoscop Berbec – 11 august 2025:

Astăzi comunicarea cu cei dragi și nu numai revine la normal, redevine cursivă și mesajele transmise vor fi înțelese exact. Asta nu înseamnă însă că ceea ce ți se spune îți va face plăcere.

Horoscop Taur – 11 august 2025:

Este o zi foarte potrivită pentru a relua comunicarea cu cei din familie de acolo de unde ai rămas. Acum poți insista oricât dorești ca să lămurești anumite probleme, dar este bine să fii pregătit să auzi și ceea nu-ți este pe plac.

Horoscop Gemeni – 11 august 2025:

Vestea bună este că vei reuși să te faci înțeles de oricine, fără excepție, ceea ce nu s-a întâmplat în ultima perioadă. Deplasările, întâlnirile și negocierile vor decurge altfel și vor avea rezultate diferite.

Horoscop Rac – 11 august 2025:

Este posibil să înceapă să se clarifice anumite situații care au dus la pierderi, cheltuieli nedorite sau venituri greu de prevăzut. Vestea mai puțin bună este că nu toate se vor aranja exact așa cum dorești.

Horoscop Leu – 11 august 2025:

Începe să se facă lumină și în interiorul și în exteriorul tău, ceea ce nu poate decât să te bucure. Problema este că odată cu apariția luminii vei descoperi și erori făcute de tine, pe care va trebui să încerci să le repari.

Recomandări
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Horoscop Fecioară – 11 august 2025:

Se destramă intrigi, se rup ițele unor aranjamente pe care nu ai reușit să le controlezi, oricât ai încercat. Asta nu înseamnă că problemele vor dispărea, doar se vor desfășura la vedere.

Horoscop Balanță – 11 august 2025:

Vestea bună a zilei este că s-a terminat cu neînțelegerile care apăreau mai tot timpul în dialogurile cu prietenii sau cu protectorii tăi. Vestea mai puțin bună este că asta nu înseamnă că ajutorul lor este garantat.

Horoscop Scorpion – 11 august 2025:

Se limpezesc anumite situații care ți-au complicat viața, dar nu și cele pe care le-ai provocat tu, cu dorința ta de a te implica în existența celor apropiați, fără să fii solicitat.

Horoscop Săgetător – 11 august 2025:

Începe să se facă lumină în planurile tale, mai ales cele care sunt menite să răspundă unor nevoi profunde, ale sufletului. Celelalte vor trebui să mai aștepte o vreme.

Horoscop Capricorn – 11 august 2025:

Astăzi lucrurile se întorc la o normalitate care ți-a lipsit în ultima vreme, mai ales în problema asumării responsabilității față de bunăstarea familiei. Toți cei implicați își vor schimba atitudinea.

Horoscop Vărsător – 11 august 2025:

Discuțiile din cuplu nu vor mai semăna cu un dialog al surzilor, ceea ce poate duce la îmbunătățirea situației generale a relației. Dar nu este o garanție a bunei colaborări pe termen lung, dacă nu apar și alte schimbări în bine.

Recomandări
Recomandări
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece

Horoscop Pești – 11 august 2025:

Este o zi bună pentru a relua dialogul cu persoanele din mediul de la serviciu cu care nu ai reușit să te înțelegi prea bine în ultima vreme. Comunicarea revine la normal, dar nu este suficient pentru a asigura o atmosferă agreabilă.

