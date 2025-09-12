Horoscop Berbec – 13 septembrie 2025:

Te pui pe treabă de la primele ore ale zilei cu sentimentul că nu vei lăsa nimic neîntors astăzi, că beneficiezi de o energie de zile mari pe care trebuie să o valorifici la maximum. Este bine să nu-ți neglijezi nevoile reale.

Horoscop Taur – 13 septembrie 2025:

Ești prins cu fel și fel de situații complicate provocate de cei dragi, pe care nu-i poți refuza, dar nici nu le poți oferi ceea ce-ți cer. Va trebui să găsești o soluție de mijloc pentru fiecare problemă în parte.

Horoscop Gemeni – 13 septembrie 2025:

Ai nevoie de dinamismul special al acestei zile pentru a rezolva rapid probleme care trenează demult, pentru a te exprima foarte clar și concis și pentru a reclădi ceea ce ai stricat în relațiile cu cei dragi.

Horoscop Rac – 13 septembrie 2025:

Ai destule pe cap și nu e ușor de suportat nici contextul acesta care te îndeamnă să recuperezi timpul pierdut până acum. Sigur că nu vei putea să le faci pe toate și ar fi bine să accepți și această variantă.

Horoscop Leu – 13 septembrie 2025:

Există în tine ceva care te poate ajuta nu numai să te ridici deasupra oricărei probleme, dar și să îți privești întreaga existență de la o oarecare distanță, ca să înțelegi mai bine ce ai de făcut.

Primul dosar greu al Liei Savonea la șefia Înaltei Curți, soluționat în favoarea lui Dan Voiculescu: „Nu doar părțile sunt afectate, ci întreaga ordine juridică”
Recomandări
Primul dosar greu al Liei Savonea la șefia Înaltei Curți, soluționat în favoarea lui Dan Voiculescu: „Nu doar părțile sunt afectate, ci întreaga ordine juridică”

Horoscop Fecioară – 13 septembrie 2025:

Energia debordantă de care vei beneficia astăzi ar trebui folosită pentru a duce la îndeplinire cele mai bune intenții pe care le ai în acest moment, din categoria celor care pot aduce bucurii și celorlalți.

Horoscop Balanță – 13 septembrie 2025:

Este important să te ții drept și să fii puternic în fața valului de informații, provocări și sugestii care nu ți se potrivesc și nici nu-ți folosesc la nimic. Doar așa vei reuși să-ți economisești resursele pentru ceea ce contează.

Horoscop Scorpion – 13 septembrie 2025:

E drept că deciziile importante nu le iei tu în acest moment, dar le poți influența cât de cât și ar fi bine să încerci, explicând părerile tale cu onestitate și mult curaj.

Horoscop Săgetător – 13 septembrie 2025:

Imaginea ta publică este în plin proces de reconfigurare, dar nu ai niciun motiv de teamă dacă ți-ai respectat propria natura interioară și ai ținut cont de vocea conștiinței.

Horoscop Capricorn – 13 septembrie 2025:

Poate că nu mai vezi viitorul la fel de limpede ca până acum, dar acesta nu poate fi un motiv de teamă. Vremurile au o altă dinamică și poate nu ai reușit, încă, să-i prinzi sensul.

Horoscop Vărsător – 13 septembrie 2025:

Acum e momentul să vezi dacă ai învățat ceva din ultimele experiențe legate de bani, bunuri și buna lor administrare. Dacă încă mai visezi cu ochii deschiși la fel și fel de beneficii care ți se cuvin, nu ai învățat mare lucru.

Horoscop Pești – 13 septembrie 2025:

Ai ocazia să ajungi la concluzii utile și sănătoase legate de relația de cuplu și rolul partenerului în echilibrul general al existenței tale. Apoi vei ști ce ai de făcut pentru a-ți exprima recunoștința, de exemplu.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Timișoara, o piață imobiliară a contrastelor. Apartamentele noi sunt unele dintre cele mai scumpe din țară
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.RO
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
GSP.RO
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe
Tvmania.ro
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe

Alte știri

Diana Buzoianu l-a demis pe directorul de la „Apele Române”: „Nu s-a construit niciun kilometru de dig. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR”
Știri România 21:56
Diana Buzoianu l-a demis pe directorul de la „Apele Române”: „Nu s-a construit niciun kilometru de dig. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR”
Ilie Bolojan refuză să mai plafoneze prețurile alimentelor de bază, de la 1 octombrie. Lista alimentelor care se vor scumpi
Știri România 20:56
Ilie Bolojan refuză să mai plafoneze prețurile alimentelor de bază, de la 1 octombrie. Lista alimentelor care se vor scumpi
Parteneri
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk
Adevarul.ro
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari
Fanatik.ro
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Peter, fiul lui Lonnie Donegan, apariție surprinzătoare la Vocea României 2025. Ce i-a spus Smiley când l-a auzit
Stiri Mondene 22:30
Peter, fiul lui Lonnie Donegan, apariție surprinzătoare la Vocea României 2025. Ce i-a spus Smiley când l-a auzit
Irina Rimes a primit block de la Tudor Chirilă la Vocea României. Replică neașteptată pentru Ștefan Burlacu, concurent care a întors toate scaunele: „Avem același tată”
Stiri Mondene 21:38
Irina Rimes a primit block de la Tudor Chirilă la Vocea României. Replică neașteptată pentru Ștefan Burlacu, concurent care a întors toate scaunele: „Avem același tată”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
TVMania.ro
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
ObservatorNews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Învins de David Popovici la Mondiale, Pan Zhanle a luat decizia care i-a lăsat mască pe specialiști » Ce s-a întâmplat în China
GSP.ro
Învins de David Popovici la Mondiale, Pan Zhanle a luat decizia care i-a lăsat mască pe specialiști » Ce s-a întâmplat în China
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare
KanalD.ro
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare

Politic

Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 13:13
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
Fanatik.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice