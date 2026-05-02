Bonus de 500 de euro pe lună, timp de un an, pentru părinții care pleacă din casă după separare sau divorț, în Italia

Ajutor de 500 de euro pe lună pentru chirie, după divorț

Guvernul italian pregătește introducerea unui sprijin financiar destinat părinților separați sau divorțați care părăsesc locuința familială după despărțire. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Matteo Salvini, imediat după aprobarea Planului pentru locuințe în Consiliul de Miniștri.

Potrivit declarațiilor oficiale, ajutorul financiar ar urma să fie cuprins între 400 și 500 de euro pe lună și va fi acordat pentru o perioadă de un an.

Salvini a explicat că măsura este gândită pentru părinții care, după separare sau divorț, părăsesc locuința deoarece celălalt fost partener rămâne în casă.

Aproximativ 15.000 de beneficiari

Pentru acest program, au fost alocate 60 de milioane de euro, în perioada 2026-2028. Autoritățile urmează să stabilească procedurile exacte și condițiile de acces prin intermediul viitoarelor apeluri oficiale.

Vicepremierul italian a explicat că, în multe cazuri, persoana care părăsește locuința continuă să suporte costurile pentru creditul ipotecar sau chiria casei în care rămâne fostul partener împreună cu copiii. Potrivit lui Salvini, aceste cheltuieli îi scot pe mulți de pe piața imobiliară și le reduc considerabil șansele de a închiria o nouă locuință.

Oficialul a mai spus că suma de 400-500 de euro poate face diferența pentru a avea un acoperiș sub care părintele să își poată vedea copilul, măcar în weekend.

Conform estimărilor prezentate de Matteo Salvini, măsura ar putea sprijini aproximativ 15.000 de părinți separați în următorii trei ani. Acesta a precizat că beneficiarii pot fi atât tați, cât și mame.

Căsătoriile sunt din ce în ce mai rare în Italia

Conform datelor Istat, în Italia s-au oficiat 173.272 de căsătorii în 2024, cu 5,9% mai puțin față de 2023, iar căsătoriile religioase au înregistrat o scădere semnificativă față de anul precedent (-11,4%). În 2024 au fost celebrate, de asemenea, 29.309 căsătorii cu cel puțin unu dintre soți străin (16,9% din totalul căsătoriilor), înregistrând o scădere de 1,4% față de 2023, relatează tg24.sky.it.

În 2024, cea mai mare scădere a numărului de căsătorii pe regiuni a fost înregistrată în regiunile sudice: -8,3%. Centrul Italiei a înregistrat o scădere de 5,0%, iar nordul, de 4,3%. Potrivit Institutului, scăderea numărului de căsătorii se datorează în principal declinului generațiilor tinere, atribuit ratei natalității persistent scăzute, coroborată cu schimbările culturale. Conform cifrelor raportului, s-a înregistrat, de asemenea, o scădere a separărilor și divorțurilor: 75.014 (-9%), respectiv 77.364 (-3,1%) în 2024.

Aproape două milioane de români trăiesc în Italia

Românii reprezintă, de departe, cea mai mare comunitate străină din Italia. Potrivit celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români trăiesc astăzi în Peninsulă. Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Italiei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată. Conform CNEL, una dintre cele mai importante instituții publice italiene, Lombardia este regiunea cu cel mai mare număr de rezidenți străini din totalul național, cu 22,9%.

Urmează Lazio, cu 12,2%, și Emilia-Romagna, cu 10,7%.

Dacă raportăm numărul străinilor la populația totală a fiecărei regiuni, Emilia-Romagna are cea mai mare incidență, de 12,6%, urmată de Toscana, cu 11,6%, și Lazio, cu 11,3%. În sudul Italiei și în insule, prezența populației străine este semnificativ mai redusă.

