Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost alertaţi printr-un mesaj Ro-Alert, transmis la ora 2.03.

„În dimineaţa zilei de sâmbătă, 2 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un grup de 20 de drone aeriene ale Federaţiei Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluţie spre zona localităţii Ismail (Ucraina)”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.

În jurul orei 2.00, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, continuându-şi evoluţia spre Ismail”, precizează MApN.

De asemenea, s-au semnalat mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării.

MApN a anunţat încetarea alertei aeriene la ora 2.50 şi a precizat că „informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”.

Vineri dimineață, autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după detectarea a 9 drone îndreptate spre spațiul aerian al Ucrainei, fără a intra în cel al României.

Atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Izmail și Chilia, în apropierea graniței fluviale cu România.

Iar miercurea trecută, un alt mesaj RO-Alert a fost emis pentru nordul județului Tulcea, după ce Rusia a atacat mai multe zone din Ucraina, aflate la granița cu România. În cursul zilei de miercuri, două aeronave F-16 au supravegheat zona.

