Horoscop Berbec – 25 august 2025:

Tentația zilei vine prin dorința de a acapara atenția celor din jur, în special a celor dragi. Sfera sentimentală devine fierbinte, semn că urmează zile cu trăiri intense și schimbări importante în acest domeniu din existența ta.

Horoscop Taur – 25 august 2025:

Atenția ta se mută în direcția familiei, a casei, a mediului tău intim, locul în care nu mai poți folosi niciun fel de măști, dar și locul în care te simți în largul tău, cu bune și cu rele.

Horoscop Gemeni – 25 august 2025:

Este important să eviți orice fel de exagerare, sistematic și conștient, ca să nu te trezești prins în scenarii care te depășesc, oricât de mari ai fi. Relațiile cu cei din anturajul apropiat pot deveni o sursă de provocări constante.

Horoscop Rac – 25 august 2025:

Urmează zile intense, cu numeroase momente în care vei simți nevoia să cheltuiești mai mult pentru a te simți bine, pentru a te recompensa pentru eforturile depuse și pentru a simți că te bucuri de respectul pe care-l meriți.

Horoscop Leu – 25 august 2025:

Ești în formă, atragi privirile oriunde te-ai afla, fără să faci niciun efort special. Este bine să fii generos și să-i lași și pe alții să strălucească, dacă nu din generozitate, măcar pentru că știi sigur că merită.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

Horoscop Fecioară – 25 august 2025:

S-ar putea să te simți îndepărtat de la masa la care se împart beneficiile obținute cu greu. Nu ai motive reale ca să te simți așa, mai ales pentru că interesele tale reale vor fi protejate de persoane bine intenționate.

Horoscop Balanță – 25 august 2025:

Se deschid oportunități pe care le-ai așteptat cu nerăbdare, prin intervenția unor prieteni buni, care îți cunosc valoarea. Este bine să nu exagerezi în nicio direcție, chiar dacă te simți apreciat și ești în largul tău.

Horoscop Scorpion – 25 august 2025:

Astăzi debutează o nouă serie de încercări care vizează imaginea ta publică. Unii te vor privi cu simpatie, alții cu antipatie, iar tu vei face tot ce știi mai bine, fără să ții cont de nimeni.

Horoscop Săgetător – 25 august 2025:

Îți vine inima la loc, acum poți crede din nou în dreptate și adevăr, chiar dacă lucrurile nu sunt așa cum ți-ai dorit. Privești cu mai multă încredere spre viitor și asta te va ajuta să fii optimist și pozitiv, indiferent de noutățile care apar.

Horoscop Capricorn – 25 august 2025:

Îți revine o misiune ingrată, care îți provoacă o plăcere pe care o vei ascunde cu mare greutate – aceea de a împărți beneficii strânse prin eforturile comune ale unor apropiați.

Recomandări Există un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el ascultă”, dezvăluie un lider european

Horoscop Vărsător – 25 august 2025:

Astăzi debutează o perioadă în care vei avea de partea ta un context favorabil îmbunătățirii relațiilor de parteneriat, de orice fel. Sigur că relația de cuplu ar trebui să aibă prioritate, dar această decizie îți aparține.

Horoscop Pești – 25 august 2025:

Te vei bucura de mai multă simpatie la locul de muncă, starea de sănătate se va îmbunătăți de la sine, iar dispoziția ta va fi mai generoasă zi de zi. Intri într-o perioadă în care îți poți consolida imaginea bună la nivelul unui grup.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE