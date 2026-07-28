Apelul lansat de premier pentru importatorii de carburanți

Într-o ședință decisivă desfășurată pe 28 iulie, autoritățile au aprobat majorarea prețului la motorină cu 37 de bani pe litru, o decizie menită să regleze presiunile de pe piața produselor petroliere.

Pe lângă ajustarea tarifară, comisia a stabilit și introducerea unor limite clare privind cantitatea de carburant care poate fi achiziționată de la pompă de un singur consumator, o mișcare menită să prevină cumpărăturile speculative și epuizarea rapidă a stocurilor din rețelele de distribuție.

Consumatorii pot continua alimentarea la pompă cu întreaga cantitate de motorină necesară pentru umplerea rezervorului autovehiculului. În același timp, vânzarea motorinei adițional, în recipiente, este permisă doar în limita a cel mult 40 de litri.

În fața tensiunilor din sistemul energetic, premierul Vasile Tofan a ținut să sublinieze importanța responsabilității civice și corporative, lansând un apel ferm la adresa marilor importatori de carburanți.

Șeful Executivului a cerut acestora dăruire și „patriotism economic”, subliniind că marile companii active pe piața din Republica Moldova trebuie să pună interesul general și stabilitatea internă înaintea profiturilor imediate în aceste momente delicate.

Noile reglementări intră în vigoare imediat, iar instituțiile abilitate monitorizează îndeaproape evoluția prețurilor și respectarea plafoanelor de cantitate la stațiile de alimentare din întreaga țară, pentru a asigura o tranziție echilibrată în plină criză energetică.

Stocurile de motorină s-au prăbușit

Tensiunile majore din piața regională a carburanților au pus o presiune fără precedent pe rezervele naționale, obligând autoritățile să intervină rapid pentru prevenirea unui blocaj generalizat în transporturi și economie.

Măsura excepțională este justificată de o suprapunere periculoasă de factori geopolitici și naturali. Creșterea accentuată a prețurilor internaționale la țiței și motorină, amplificată de conflictul din Orientul Mijlociu, a fost dublată de întreruperea temporară a livrărilor de țiței kazah prin terminalul strategic de la Novorossiisk. La toate acestea s-a adăugat seceta severă și nivelul scăzut al Nistrului.

Efectele cumulate ale acestui lanț de blocaje au provocat o scădere dramatică a rezervelor comerciale de combustibil din Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale prezentate de Guvern, stocurile de motorină s-au prăbușit de la un nivel de siguranță de 17,6 zile, înregistrat la sfârșitul lunii iunie, la o rezervă critică de doar 6,9 zile.

Dezechilibrul masiv dintre cerere și ofertă s-a văzut cel mai clar pe teren la mijlocul acestei săptămâni. Pe data de 27 iulie, nu mai puțin de 53 de stații de alimentare din diverse zone ale țării au rămas complet fără motorină la pompă, semnalând un risc iminent de sincopă în distribuție și determinând autoritățile să activeze mecanismele speciale de criză.

Noul premier Vasile Tofan vine la București în prima sa vizită externă

Pe de altă parte, peste două zile șeful Executivului moldovean vine în România. Bucureștiul va fi prima capitală străină pe care o va vizita noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, pe data de 30 iulie. Decizia reconfirmă caracterul strategic al relațiilor bilaterale dintre cele două state și subliniază prioritatea pe care noul Cabinet de la Chișinău o acordă dialogului direct cu autoritățile din România.

Anunțul oficial privind deplasarea a fost făcut chiar de către șeful Executivului moldovean în cadrul unei întrevederi de lucru pe care a avut-o la Chișinău cu ambasadorul României. Programul vizitei include întrevederi la cel mai înalt nivel, Vasile Tofan urmând să fie primit de omologul său român, Ilie Bolojan, dar și de președintele Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE