Horoscop Berbec – 6 octombrie 2025:

Astăzi primești doza de energie pe care o așteptai ca să te pui pe treabă și să duci la îndeplinire diverse obiective pe care le-ai selectat în timp. Problemele ar putea apărea când încerci să obții cooperarea celorlalți, din cauza nerăbdării tale.

Horoscop Taur – 6 octombrie 2025:

Poate că nu e ziua ideală, cu energia ideală, pe care să o simți că te susține în fiecare moment, dar vei avea destul din tot ce îți este necesar ca să contribui în mod direct la crearea unei atmosfere frumoase peste tot pe unde vei merge.

Horoscop Gemeni – 6 octombrie 2025:

Este o zi dinamică, poate prea dinamică în anumite momente și, de aceea, ar fi bine să intervii cu o temperare a impulsurilor prea agresive, care vor face mai mult rău decât bine.

Horoscop Rac – 6 octombrie 2025:

Ai ocazia să descoperi cât de importantă este acea putere interioară pe care ți-o oferă momentele în care ții cont de propria intuiție, mai ales când e nevoie să selectezi ce să spui și ce nu sau dacă să reacționezi sau nu.

Horoscop Leu – 6 octombrie 2025:

S-ar putea să te surprindă dorința unora dintre cei din jur de a proteja armonia din propria existență, indiferent de eforturile care sunt necesare. Și tu faci la fel, chiar dacă nu-ți dai seama întotdeauna.

Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
Recomandări
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Horoscop Fecioară – 6 octombrie 2025:

Este bine să temperezi orice impuls de moment care te-ar putea conduce către exagerări. Vei fi mult mai câștigat dacă înveți să te controlezi în orice situație, decât dacă te lași în voia dorinței de a spune tot ce-ți vine la gură.

Horoscop Balanță – 6 octombrie 2025:

Ai șansa de a configura această zi așa cum îți dorești, cu condiția să nu ignori interesele firești ale celorlalți. Altfel, degeaba ai ajunge să trăiești așa cum vrei, dar ai crea nemulțumire în jurul tău.

Horoscop Scorpion – 6 octombrie 2025:

Ești mai energic decât de obicei, ceea ce îți poate aduce rezultate mai bune la locul de muncă. Problemele ar putea apărea din cauza dorinței tale de a modifica totul după bunul plac, ceea ce nu e deloc o noutate.

Horoscop Săgetător – 6 octombrie 2025:

Cei dragi, și nu doar ei, au nevoie de tine, dar într-un fel diferit decât cel în care te prezinți de obicei în fața lor. Astăzi au nevoie de un exemplu pe care să-l urmeze cu dragă inimă.

Horoscop Capricorn – 6 octombrie 2025:

Forfota din familie poate duce la evoluții pozitive, în funcție de ceea ce va face cel care coordonează toate aceste procese. Dacă va rămâne doar la stadiul de agitație, nu poate duce la nimic bun.

Horoscop Vărsător – 6 octombrie 2025:

Este bine să fii mai atent la tot ce te înconjoară, mai întâi ca un simplu exercițiu de prezență în propria existență și apoi din nevoia de a vedea și înțelege cum poți să contribui la creșterea gradului de armonie general.

Horoscop Pești – 6 octombrie 2025:

Zbaterea ta este justificată astăzi pentru că apar mai multe surse de presiune pe care ești nevoit să le gestionezi. Poți tempera totul, dacă alegi să prețuiești mai mult echilibrul tău general și liniștea, în mod special.

Tot mai mulți studenți rămân fără locuri în cămine: „Am primit mesaj că nu am loc și să aștept”
Exclusiv
Știri România 19:00
Tot mai mulți studenți rămân fără locuri în cămine: „Am primit mesaj că nu am loc și să aștept”
Cercetări arheologice în Cetatea Alba Carolina. S-a descoperit o parte din structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Exclusiv
Știri România 16:00
Cercetări arheologice în Cetatea Alba Carolina. S-a descoperit o parte din structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Asia Express, 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Stiri Mondene 17:11
Asia Express, 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Stiri Mondene 16:06
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Politică 12:50
Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 10:00
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
