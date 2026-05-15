Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, atitudine constructivă față de o chestiune bănească și patrimonială care, grație influenței Lunii Noi, în Taur, din 16 mai, îi poate conduce pe nativi la concluzii profitabile și realiste.

Culoarul creat acum se va consolida, din 19 mai, când planeta Marte va intra în casa a VIII-a a banilor, a bunurilor materiale și a avantajelor; până pe 28 iunie, ea va imprima o tentă dinamică menită să-i ajute pe nativi să facă progrese pe calea soluționării unor dispute sau litigii ce au la bază un interes material comun.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, unii nativi s-ar putea confrunta cu o cascadă de știri și informații care le vor mobiliza resursele de obiectivitate și bagajul de cunoștințe în ideea de a le verifica veridicitatea. O dată conturată această disponibilitate astrală ea va fi preluată și dezvoltată, din 21 mai, de către Soare care, până pe 21 iunie, va da o strălucire aparte casei a IX-a a gândirii, a conștiinței, a opiniilor și a culturii generale.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, posibilă perioadă asociată cu rezolvări de importanță medie dar necesare pentru drumul profesional și dorința de a face carieră care vor fi susținute, din 19 mai, de către planeta Venus care va intra în zodia Racului (casa a X-a); până pe 13 iunie, alături de Jupiter, ea va permite o afirmare frumoasă celor tineri, o deschidere profesională sau o performanță demnă de respectul și admirația publicului sau a specialiștilor.

Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, intervenție favorabilă Balanțelor, din partea unei persoane care îi susține într-un demers. Întâlniri importante. Atenție la evoluția relațiilor parteneriale, a conflictelor, a negocierii unui contract sau a desfășurării unui litigiu pe fondul celor nouă cuadraturi formate între planetele în tranzit prin Rac și cele în tranzit prin Berbec. Stres relațional.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE