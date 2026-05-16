Unde este recomandat să păstrezi trusa de prim ajutor

Este important ca trusa de prim ajutor să fie depozitată într-un loc accesibil, dar în același timp ferit de copiii mici. Cei mai mari, care pot înțelege rolul ei, ar trebui să știe exact unde se află, pentru a o putea folosi la nevoie.

Trusele de prim ajutor pot fi cumpărate din farmacii, însă mulți aleg să își facă propria variantă, adaptată stilului de viață. De exemplu, conținutul poate fi diferit în funcție de activitățile zilnice sau nevoile familiei. O trusă de prim ajutor completă ar trebui să includă mai multe produse esențiale pentru intervenții rapide și eficiente cum ar fi materiale de bază de la plasturi și pansamente până la medicamente, dar și alte articole pentru situații de urgență.

Materiale de bază din trusa de prim ajutor

Bandaje și pansamente: feșe elastice, plasturi și bandaje tip „fluture” în diferite dimensiuni. leucoplast (5 cm x 3 m), leucoplast (2,5 x 2,5 m), comprese sterile neaderente, pansamente cu rivanol, feșe tip rolă – în diferite dimensiuni,

Protecție sau pansament pentru ochi.

Bandaj triunghiular mare, care poate fi folosit ca eșarfă pentru susținere.

Garou din cauciuc 50 cm

Pipa guedel

Dispozitiv de respiraţie gură la gură

Deschizător de gură din material plastic

Atele din aluminiu pentru degete.

Pachete de gheață instant.

Discuri și bețișoare din vată.

Mănuși de unică folosință, fără latex, mai multe perechi.

Bandă adezivă rezistentă

Vaselină sau alt lubrifiant.

Pungi de plastic, de diferite dimensiuni.

Ace de siguranță, de diferite dimensiuni.

Foarfecă vârf bont și pensetă.

Dezinfectant pentru mâini.

Unguent antibiotic.

Soluție antiseptică și șervețele dezinfectante.

Soluție pentru spălarea ochilor.

Termometru.

Pară de cauciuc (tip pentru bucătărie) sau alt dispozitiv de aspirație pentru curățarea rănilor.

Ser fiziologic steril pentru irigare și curățare.

mască chirurgicală

Seringă, pahar sau lingură pentru administrarea medicamentelor.

Manual de prim ajutor.

Apă oxigenată sau perogen în recipient de 200 ml pentru dezinfectare.

Rivanol soluţie 10 / 0 în recipient de 200 ml

Alcool iodat în recipient de 200 ml

Alcool sanitar

ace siguranța

Folie izotermă pentru protecție termică.

Mască de resuscitare.

săpun antiseptic

banda kinesiologică

Medicamente

Gel de aloe vera.

Loțiune calmantă (calamină).

Medicamente antidiareice.

Laxative.

Antiacide.

Antihistaminice (de exemplu, difenhidramină).

Cremă cu hidrocortizon.

Medicamente pentru tuse și răceală.

Medicamente personale care nu necesită refrigerare.

Auto-injector cu epinefrină, dacă este prescris de un medic.

Analgezice și antipiretice, cum ar fi paracetamolul (Parasinus, Tylenol, Panadol etc.) sau ibuprofenul (Advil, Nurofen etc.).

Antiinflamatoare(pentru dureri), cum ar fi Ibuprofen (Nurofen, Ibalgin), Diclofenac (Voltaren) Ketoprofen (Paduden)

medicamente eliberate pe baza de prescriptie medicala (antibiotic, pastile de tensiune, etc)

Ia în considerare și includerea aspirinei în trusa de prim ajutor. Aspirina poate salva viața unui adult cu durere în piept. Dacă tu sau altcineva aveți o durere în piept nouă sau inexplicabilă ori suspectați un atac de cord, sunați imediat la serviciile de urgență. Apoi mestecați o aspirină de doză obișnuită. Totuși, nu lua aspirină dacă ești alergic, ai probleme de sângerare, iei alte medicamente anticoagulante sau dacă medicul ți-a spus anterior să nu o folosești. Nu administra însă niciodată aspirină copiilor.

Articole pentru situații de urgență din trusa de prim ajutor

Numere de telefon de urgență, inclusiv datele de contact ale medicului de familie și ale pediatrului, serviciilor locale de urgență, serviciilor de asistență rutieră și liniei de informare toxicologică.

Formulare de consimțământ medical pentru fiecare membru al familiei.

Fișe cu istoricul medical al fiecărui membru al familiei.

Lanternă mică, impermeabilă, sau frontală și baterii de rezervă.

Chibrituri impermeabile.

Carnețel mic și instrument de scris rezistent la apă.

Pătură de urgență (izotermă).

Telefon mobil cu încărcător solar.

Cremă de protecție solară.

Repelent pentru insecte.

Fluier de urgență

Verifică periodic trusa

Verifică regulat trusele de prim ajutor pentru a te asigura că bateriile lanternei funcționează și pentru a înlocui materialele expirate sau consumate. Notează data ultimei utilizări. Trusele pot sta ani întregi fără a fi folosite, iar unele produse pot expira.

Ia în considerare participarea la un curs de prim ajutor. De asemenea, pregătește copiii pentru situații medicale de urgență într-un mod adecvat vârstei lor.

Găsești aproape tot ce ai nevoie pentru trusa de prim ajutor la Catena.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE