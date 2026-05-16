În semifinala a doua au concurat, în afară de România, reprezentanții următoarelor țări: Bulgaria, Azerbaidjan, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia.

Pe scena de la Viena au urcat, pentru momente speciale, și reprezentanții Franței, Regatului Unit și Austriei, țări deja calificate direct în marea finală Eurovision Song Contest 2026.

Reprezentanții României au urcat pe scena de la Viena cu piesa „Choke Me”, într-un moment scenic complet reconstruit pentru etapa internațională a competiției: un concept cinematic și intens emoțional, construit în jurul ideii de luptă interioară, vulnerabilitate și depășirea propriilor limite.

Smaranda Vornicu, bucuroasă înainte de finală

„Alexandra Căpitănescu și băieții au reușit, în seara aceasta, să transforme un proiect muzical românesc într-un succes care a ajuns la oameni din toată Europa. Suntem profund recunoscători tuturor celor care cred în ei, îi susțin și fac parte din această poveste. Ne bucură enorm că atât de mulți oameni au rezonat cu energia, sinceritatea și emoția pe care le-au dus pe scena Eurovision”, a spus Smaranda Vornicu, șefa delegației României la Eurovision Song Contest 2026.

„Energia publicului din sală a fost copleșitoare, am văzut foarte mulți români prezenți cu steaguri. Le mulțumim pentru susținere”, a adăugat Victor Rebenciuc, responsabil media din partea Universal Music România la Eurovision Song Contest 2026.

Alexandra Căpitănescu și trupa sa vor intra în concurs în marea finală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul 24.

Alexandra Căpitănescu la Eurovision Song Contest 2026 | Foto: Vlad PredaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Finala Eurovision Song Contest 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai, la Viena, și va fi transmisă în direct de TVR 1 și online, pe platforma TVR+, începând cu ora 22.00. Concursul muzical poate fi urmărit și online pe platforma oficială Eurovision, dar și pe servicii de streaming precum YouTube, unde show-urile sunt difuzate live la nivel global.

Finaliștii Eurovision 2026

Iată mai jos cine sunt cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026, în ordinea în care vor intra în concurs pe 16 mai:

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”
Sarah Engels (Germania) – „Fire”
Noam Bettan (Israel) – „Michelle”
Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”
Alis (Albania) – „Nan”
Akylas (Grecia) – „Ferto”
Leleka (Ucraina) – „Ridnym”
Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”
Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
Aidan (Malta) – „Bella”
Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”
DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”
Lelek (Croația) – „Andromeda”
Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”
Monroe (Franța) – „Regarde”
Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
Alicja (Polonia) – „Pray”
Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
Felicia (Suedia) – „My System”
Antigoni (Cipru) – „Jalla”
Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”
Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”
Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”
Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

România, 5% șanse să câștige Eurovision 2026

Finlanda (Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”) este favorită să pună mâna pe marele trofeu, cu o cotă situată între 1,67 și 1,92, ceea ce s-a întâmplat în continuare nu mai arată la fel. A doua șansă să câștige Eurovision Song Contest 2026 o are, înainte de finala din Viena, Australia (Delta Goodrem – „Eclipse”), cota acestei țări fiind situată între 4,5 și 6,2. Apoi, a treia șansă o are Grecia (Akylas – „Ferto”), cu o cotă situată între 6,5 și 15. Pe locul patru, potrivit caselor de pariuri, s-ar putea situa Israel (Noam Bettan – „Michelle”), care are o cotă situată între 10 și 15.

Potrivit informațiilor apărute pe internet, Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” situează România pe locul 5 în topul cotelor de la pariuri, înainte de finala din Austria. Cota României este situată între 13 și 22.

Ca și șanse de câștig, topul arată în felul următor: Finlanda (43%), Australia (15%), Grecia (8%), Israel (7%) și România (5%).

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 22:36
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de 4 ori mai mare
Știri România 19:58
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de 4 ori mai mare
Parteneri
Avertisment dur al șefului ROMARM. România nu trebuie să rămână doar „atelier de asamblare” a dronelor
Adevarul.ro
Avertisment dur al șefului ROMARM. România nu trebuie să rămână doar „atelier de asamblare” a dronelor
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas
Fanatik.ro
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Imagini cu Alexandra Căpitănescu înainte de a cânta. La ce oră urcă România pe scenă
Stiri Mondene 23:36
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Imagini cu Alexandra Căpitănescu înainte de a cânta. La ce oră urcă România pe scenă
Cum a fost filmată Alexandra Căpitănescu înainte de a urca pe scenă în finala Eurovision 2026. Iuliana Marciuc e prezentă la Viena
Stiri Mondene 22:49
Cum a fost filmată Alexandra Căpitănescu înainte de a urca pe scenă în finala Eurovision 2026. Iuliana Marciuc e prezentă la Viena
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
ObservatorNews.ro
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Mediafax.ro
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?