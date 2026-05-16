Ploi torențiale și vijelii: cod galben în București și 19 județe

Meteorologii au emis, pentru intervalul 16 mai, ora 14.00 – 17 mai, ora 12.00, un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse însemnate, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii, valabil pentru sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei.

Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină.

Harta zonelor vizate de avertizarea meteo cod galben. Sursa foto: ANM

În intervale scurte (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Informare meteo ANM de vreme severă în toată țara. Răcire accentuată duminică

În intervalul 16 mai, ora 12.00 – 17 mai, ora 15.00, se vor înregistra instabilitate atmosferică, averse, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi răcire accentuată.

„În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) şi în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai), vremea va fi, în general, instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte. Vor fi ploi ce vor avea şi caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă, în general, de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină”, precizează ANM.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor şi izolat vor fi vijelii (rafale, în general, de 40… 60 km/h), iar duminică, vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit specialiștilor, temperaturile vor urma să scadă chiar și cu 10 grade față de ziua precedentă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE