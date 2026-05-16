Cod portocaliu de ploi torențiale în Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Gorj şi Prahova

Potrivit meteorologilor, vor fi sub cod portocaliu, de sâmbătă, ora 14:00, până duminică, la ora 10:00, judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi judeţele Gorj şi Prahova, zona de munte, unde vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40…60 l/mp şi izolat de 70 l/mp.

Harta zonelor afectate de avertizările meteo cod galben și portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii. Sura foto: Administrația Națională de Meteorologie

Furtuni cu grindină în jumătate de țară

De asemenea, de sâmbătă, ora 12:00, până duminică, ora 10:00, în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei va fi cod galben de instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25…40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50…70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Vor fi vizate de atenţionarea cod galben judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, integral, şi, parţial, Braşov şi Covasna.

Totodată, ANM a emis şi o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torenţiale, grindină, vijelii şi răcire accentuată pentru toată ţara, valabilă de sâmbătă, ora 12:00, până duminică la ora 21:00. Vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) şi în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte, iar duminică (17 mai) în sud-est şi vest. Vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor şi izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40…60 km/h). Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

De asemenea, ANM a emis o atenţionare cod galben de averse torenţiale pentru judeţele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabilă duminică, între orele 10:00 şi 21:00.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi în general de 20…40 l/mp.

Vremea se răcește în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o progmoză specială pentru București.

De sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 9.00, vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (cantități de apă în general de 20…30 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (50…60 km/h), în a doua parte a zilei și noaptea. Vor fi condiții de vijelie și grindină. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar cea minimă de 9-12 grade.

Duminică, între orele 9.00 și 21.00, vremea se va răci accentuat, va fi închisă și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat.

Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 15-17 grade.

