Creșterea activității Wizz Air în Cluj în ultimii 18 ani

De la primul zbor operat în 2007, între Cluj-Napoca și Budapesta, peste 23 de milioane de pasageri au ales Wizz Air pentru călătorii din și spre Cluj. În prezent, baza din Cluj găzduiește șapte aeronave și oferă acces la 42 de destinații din 20 de țări, contribuind la dezvoltarea economică și creșterea pieței locurilor de muncă din Transilvania.

„Suntem bucuroși să marcăm 18 ani de operațiuni la Cluj-Napoca, o bază importantă pentru Wizz Air încă din 2008. Acest moment vine înaintea aniversării a 20 de ani de activitate a companiei în România. În ultimii 18 ani, traficul de pasageri către și dinspre aeroportul din Cluj a crescut semnificativ și suntem mândri că am contribuit la consolidarea conexiunilor orașului cu destinații din întreaga Europă și nu numai. Wizz Air rămâne dedicată pasagerilor români și misiunii sale de a face călătoriile mai accesibile, prin tarife avantajoase și destinații de explorat. Let’s WIZZ!”, a declarat András Radó, Head of Communications Wizz Air.

Noi destinații din Cluj-Napoca

În cadrul extinderii rețelei de zboruri, Wizz Air a relansat recent zboruri spre Antalya, Berlin și Milano Malpensa. Începând cu săptămâna viitoare, compania va inaugura două noi rute: Cluj-Napoca – Malta, cu plecări în fiecare luni și vineri, din 22 mai, și Cluj-Napoca – Dubrovnik, cu zboruri marți și sâmbătă, din 23 mai.

Prețurile pentru aceste rute încep de la 129 de lei, biletele fiind disponibile pe wizzair.com și în aplicația mobilă WIZZ.

Oficialii locali au subliniat importanța parteneriatului de lungă durată dintre Wizz Air și Aeroportul Internațional Cluj.

„Aniversarea celor 18 ani de la stabilirea bazei operaționale Wizz Air la Cluj reflectă evoluția remarcabilă a Aeroportului Internațional Cluj și consolidarea rolului său strategic în dezvoltarea regiunii Transilvania. Acest parteneriat a contribuit semnificativ la creșterea conectivității internaționale a regiunii, la dezvoltarea economică și la apropierea comunității clujene de marile centre europene”, a afirmat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

De asemenea, Viorel Federiga, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj, a adăugat că cei 18 ani de colaborare dintre Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Wizz Air demonstrează importanța unei viziuni comune orientate „spre dezvoltare, performanță și conectivitate”.

„Ne bucurăm că, împreună, am reușit să construim un parteneriat solid și durabil, care continuă să genereze beneficii importante pentru comunitate și pentru pasagerii noștri”, a mai adăugat Federiga.

În plus, în cursul acestei săptămâni, Wizz Air a anunțat că va relua mai devreme decât anticipat zborurile din București către Tel Aviv, cursele fiind programate să înceapă de la 28 mai 2026.

Dezvoltarea companiei aeriene Wizz Air în ultimii 18 ani

Începând cu doar patru rute în 2007 – Roma, Barcelona, Budapesta și Londra – Wizz Air a devenit o forță majoră în aviația regională din Transilvania.

„Astăzi, la 18 ani de la stabilirea bazei operaționale la Cluj, Wizz Air operează peste 40 de destinații internaționale cu cele 7 aeronave bazate pe aeroportul clujean, iar introducerea unor noi rute, precum Antalya, Berlin, Milano Malpensa, Malta și Dubrovnik, reconfirmă potențialul de dezvoltare a pieței regionale”, a subliniat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj.

În 2026, Wizz Air a fost clasată pe locul al doilea la nivel global și pe primul loc în Europa în ceea ce privește reducerea emisiilor, conform Cirium. În plus, compania a fost desemnată „Compania aeriană a anului” în cadrul Air Transport Awards în 2019 și 2023, precum și „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” între 2021 și 2025, potrivit World Finance Sustainability Awards.

