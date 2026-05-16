Cum arată prima „țară” din lume condusă de inteligență artificială: promite guvernare fără corupție și politicieni

Cum arată prima țară din lume condusă de AI

În 2025, antreprenorul Dan Thomson a făcut un anunț care a atras atenția internațională: achiziționase o insulă în provincia Palawan, Filipine, și fondase o micronațiune guvernată de inteligență artificială.
 
Numită Insula Sensay, după compania sa de tehnologie, acest proiect promitea o guvernare fără corupție, în care un consiliu format din figure virtuale modelate cu ajutorul inteligenței artificiale după lideri istorici celebri precum Winston Churchill, Eleanor Roosevelt sau Nelson Mandela ar lua decizii în locul oamenilor.

Proprietarul insulei are peste 12.000 de aplicații pentru cetățenie

În prezent, populația insulei Sensay este formată dintr-un singur locuitor, un îngrijitor pe nume Mike.
 
Totuși, Thomson a dezvăluit pentru sursa citată că peste 12.000 de oameni și-au exprimat deja interesul de a deveni cetățeni ai micronațiunii.
 
„Este mult mai mult decât ne-am așteptat”, a spus el, pentru CNN.
 
Printre cei care s-au alăturat proiectului se numără și Piotr Pietruszewski-Gil, un polonez cu experiență în crearea de micronațiuni.
 
„În iulie 2025, lucram la propria mea micronațiune și am dezvoltat niște modele de inteligență artificială bazate pe figuri istorice, precum Cicero din Roma antică.

Când am descoperit Insula Sensay, mi-am zis: »Tipul ăsta a realizat ceva mult mai sofisticat decât am făcut noi”, a povestit Pietruszewski-Gil, în prezent polonezul fiind manager de proiect în cadrul inițiativei.

Insula guvernată de AI a fost un magnet pentru sceptici și curioși

Multe dintre aplicațiile pentru cetățenie provin de la persoane dezamăgite de administrațiile tradiționale.
„Oamenii sunt sătui, sunt obosiți de corupție și de promisiuni nerealizate”, a declarat Pietruszewski-Gil.

Thomson adaugă că liderii computerizați ai Insulei Sensay vor evita influențele externe și deciziile motivate de interese personale.

„Vor lua decizii obiective, bazate pe caracterul istoric al personalităților pe care le reprezintă”, explică el.

Prima țară condusă de AI lansează și un program virtual pentru acordarea cetățeniei

Conform site-ului oficial, Insula Sensay se pregătește să lanseze în 2027 un program de rezidență electronică, prin care aplicanții vor putea deveni „cetățeni” ai micronațiunii.
 
Sistemul prevede ca deciziile să fie propuse de rezidenți, dezbătute de consiliul AI și, ulterior, implementate de oameni.
 
Totuși, acest aspect ridică o provocare, după cum recunoaște și Thomson: „Găsirea unei persoane imparțiale care să participe la experimentul social și să urmeze fiecare decizie la literă este dificilă”.

Experții cred că insula guvernată de AI nu va avea succesul așteptat

În ciuda interesului crescut față de proiect, unii experți sunt sceptici. Alondra Nelson, cercetătoare la Institutul pentru Etică în Inteligența Artificială al Universității Oxford, a declarat pentru sursa citată mai sus:„Cred că este o afirmație absolut ridicolă. Vedem zilnic cum inteligența artificială o ia razna, fie că vorbim de funcții nepotrivite sau de alte probleme grave”.

Ea a subliniat și dificultatea de a susține că un guvern bazat pe AI poate fi democratic.

„Există o contradicție fundamentală între ideea că un singur fondator sau o singură companie poate crea ceva și să susțină că este democratic. Principiile fondatoare ale Insulei Sensay sunt profund antidemocratice”, a mai precizat el.
 
Thomson a respins aceste afirmații, subliniind că locuitorii umani vor avea posibilitatea de a propune și vota înlocuirea membrilor consiliului de conducere.
 
„Dacă ajungem, să spunem, să avem un guvern condus de Stalin, Mussolini sau Genghis Han, atunci acesta este experimentul social, iar asta va fi rezultatul. Nu cred că AI este mai rea decât umanitatea care o antrenează și o creează”, a spus el.

Care este cel mai mare risc pentru insula condusă de AI

Thomson admite că cel mai mare risc pentru proiectul său ar putea veni chiar din partea oamenilor.

„Cel mai mare risc este ca cineva să sugereze că ar trebui să avem un personaj de tip Cezar, care să încerce să cucerească mai mult teritoriu. Sincer, nu știu. Sunt fascinat să aflu”, a explicat antreprenorul din industria tech.

În ciuda tuturor îndoielilor și scepticismului, Insula Sensay continuă să atragă atenția publicului și să ridice întrebări despre viitorul guvernării și al tehnologiei.

Rămâne de văzut dacă acest experiment social va deveni un model pentru viitoarele structuri politice sau doar o simplă curiozitate din istoria micronațiunilor.

Ce alte micronațiuni au mai existat în lume

Deși ideea unei micronațiuni poate părea ieșită din comun, aceasta nu este nouă. Fenomenul a început să ia amploare în anii ‘60, iar exemple precum Principatul Sealand sau Republica Užupis din Lituania dovedesc că astfel de proiecte au atras de-a lungul timpului curiozitatea turiștilor și a pasionaților de inovație socială.

Un exemplu notabil este Balaji Srinivasan, care organizează încă din 2023 conferințe anuale despre „Statele Rețea” – comunități virtuale care ar putea, în viitor, să își cumpere propriul teritoriu și să obțină recunoaștere diplomatică.
 
Totodată, Olivier Janssens, un alt antreprenor din zona criptomonedelor, și-a propus în 2017 să creeze prima țară libertariană a lumii.
 
Ulterior, și-a redus ambițiile la înființarea unei zone economice speciale în insula Nevis, din Caraibe, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor.

