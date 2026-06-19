Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, influență modestă dar echilibrată asupra stării de sănătate. Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va tranzita casa a X-a a puterii și a manifestării la un nivel superior al meseriei.

El va permite succesului mult așteptat să apară în cariera nativilor, dându-le curaj și argumente pentru a susține pe mai departe drumul sau direcția profesională pe care au ales-o. Până pe 30 iunie, Soarele va opera alături de Mercur și, mai ales, de Jupiter, reușind să elimine piedicile artificiale și să corecteze erorile de strategie ale nativilor prin decizii noi, inspirate, adecvate scopului și momentului.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, Luna va tranzita casa I a personalității Balanțelor și le va rafina mijloacele de exprimare și afirmare în viața personală, familială, profesională sau socială dar va încorda relațiile parteneriale prin îndoieli, idei fixe, confuzie asupra scopului final sau a necunoașterii partenerului cu care discută o eventuală asociere sau un contract.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, motive de îngrijorare sau de enervare justificate de o situație bănească de moment cam tulbure sau de premizele unor măsuri care conturează un viitor financiar mai complicat. Dacă apare o ceartă pentru bani ea va trebui rezolvată până pe 28 iunie, când Marte va pleca din casa a VIII-a.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, atenție la deplasările rutiere, atenție, în general, la felul în care circulați în calitate de pieton. Atenție la felul în care vă angajați într-o discuție în contradictoriu pentru că ea poate lua întorsături nebănuite și, evident, neplăcute. Țineți-vă în frâu imaginația, fantezia și dorințele mai puțin obișnuite pentru că, în acest răstimp, va funcționa un Trigon pe semne de Aer la care vor conlucra doi malefici, Uranus și Pluton.

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