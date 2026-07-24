Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie, după-amiaza, intensă activitate în spațiul comunicării: unii vor susține examene, alții vor participa la cursuri de vară, workshop-uri, activități ce presupun specializarea într-o direcție profesională într-o țară străină, alții vor face turism cultural sau excursii în scop de cunoaștere pentru care nativii vor trebui să poarte o corespondență cu una sau mai multe instituții din țară sau străinătate.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va tranzita casa a X-a a carierei, a succesului, a imaginii și a profesiei. Mercur va exercita un rol pe ideea de protejare a imaginii publice, a prudenței, a evitării conflictelor și ipostazelor care le-ar putea atrage nativilor critici.

Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, context banal în viața de familie; rutină în gospodărie; obligații cotidiene mai puțin dătătoare de satisfacții. Între 29 iulie, după ora 04:46′, și 31 iulie, după-amiaza, cele două case ale relațiilor personale se vor reașeza după tulburarea produsă de Luna Plină în Vărsător, din 29 iulie, care va face o opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter, și va forma o conjuncție cu Pluton.

Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu mai multe stele dintre care ne atrage atenția roiul de 40 de stele numit Praesepe care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzând zilelor de 30/31 iulie, șansa de a pune bazele unor relații de prietenie importante pentru parcursul nativilor sau pentru cariera lor prin susținerea pe care o vor primi de la o persoană cu statut special pe care o vor cunoaște dar îi și poate expune la pierderi din cauza altora sau îi poate face să pară aroganți sau impulsivi.

Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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