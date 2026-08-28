Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, atmosferă destinsă la locul de muncă, sănătate stabilă, prudență culinară.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, relațiile parteneriale nu vor fi tocmai armonioase: fie o relație se deteriorează, fie dialogurile devin tot mai greu de susținut pe fondul unor nemulțumiri de ambele părți; piedici provenind de la rezoluțiile unor instituții care nu sunt de natură să înlesnească desfășurarea unui proiect comun; conflicte care se aprofundează sau se radicalizează, relații tot mai șubrede cu unii colaboratori în activitățile socioprofesionale.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, pe axa celor două case ale banilor, câștigurilor și avantajelor, lucrurile vor evolua corect, normal sau fără stres. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care le va spori Balanțelor curajul și inițiativele ce vor impresiona asistența, mai ales dacă va fi vorba de o demonstrație de competență, autoritate sau putere.

Marte va mai face conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor direcția corectă a deciziilor adecvate scopurilor lor. Planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care le va înlesni capacitatea de a înțelege adevărul din spatele unei „perdele de fum”, în timp ce Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența în mitologiile antice, poate funcționa ca un factor astral al sporului, al creșterii personale, al avantajelor și favorurilor personale, materiale sau spirituale.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, idei interesante, proiecte care conțin o doză de risc prin premisa mai puțin obișnuită cu care se asociază: renunțarea la ideile și atașamentele din tinerețe, detașarea de oameni, idei, probleme și planuri care nu mai corespund aspirațiilor lor de acum.

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