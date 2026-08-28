Ce spune regulamentul oficial Wizz Air despre perna de gât

Spre deosebire de majoritatea companiilor aeriene care permit transportarea pernelor de călătorie la vedere, fără a le lua în calcul ca piesă separată de bagaj, politica Wizz Air este mult mai strictă. Conform regulamentului oficial al operatorului, perna de gât nu este considerată un articol gratuit de sine stătător.

Reprezentanții companiei precizează clar că perna de călătorie trebuie să intre complet în bagajul de cabină inclus în biletul achiziționat. În cazul în care perna nu încape în bagaj sau face ca rucsacul să depășească dimensiunile permise la măsurătoare, aceasta este tratată ca un obiect suplimentar sau de dimensiuni depășite. În această situație, taxa aplicată pe loc la poarta de îmbarcare este de aproximativ 65 de euro.

Experiențele pasagerilor și strictețea personalului pe aeroport

Deși numeroși călători mărturisesc pe rețelele sociale sau pe platforme precum Reddit că au trecut de verificări ținând perna la gât sau atașată de curelele rucsacului, aplicarea regulii depinde direct de strictețea echipajului de la sol din ziua respectivă.

Câțiva pasageri au povestit cum au fost obligați să introducă perna în rucsac și bagajul în cadrul metalic de testare. Când bagajul nu a mai trecut testul din cauza pernei, aceștia au fost nevoiți să achite taxa de 50-65 de euro pentru a li se permite urcarea în aeronavă.

Pentru a evita astfel de surprize neplăcute la îmbarcare, experții în turism le recomandă călătorilor să lase întotdeauna spațiu liber în bagajul de mână pentru pernă sau să consulte cu atenție condițiile specifice ale fiecărei companii aeriene înainte de plecare.

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