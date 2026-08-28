Totodată, este așteptată o creștere accentuată a preţurilor în construcţii şi comerţul cu amănuntul, informează, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Industria prelucrătoare: stabilitate cu tendinţe de creştere a preţurilor

„Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează relativă stabilitate a activităţii economice; în sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează creştere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere accentuată a preţurilor în sectoarele construcţii şi comerţul cu amănuntul”, precizează INS într-un comunicat de presă.

În sectorul industriei prelucrătoare, producţia este aşteptată să rămână stabilă în următoarele trei luni.

Numărul de angajaţi din acest sector ar urma să rămână, de asemenea, constant. În schimb, preţurile produselor industriale ar putea creşte, fiind anticipate majorări semnificative.

Construcţii: preţurile, în creştere accelerată

Pentru sectorul construcţiilor, se estimează o stabilitate a volumului producţiei şi a numărului de salariaţi.

Cu toate acestea, preţurile lucrărilor de construcţii sunt prognozate să crească semnificativ, cu un sold conjunctural de +41%.

Comerţ cu amănuntul: creșteri moderate ale angajărilor

În comerţul cu amănuntul, managerii preconizează o stabilitate a cifrei de afaceri pentru următoarele trei luni. În ceea ce priveşte angajările, se aşteaptă o creştere moderată a numărului de salariaţi.

INS mai menţionează că 43% dintre respondenţi estimează majorări de preţuri, în timp ce doar 3% se aşteaptă la scăderi, ceea ce indică o creştere accentuată a preţurilor (sold conjunctural +40%).

Servicii: preţuri mai mari, dar fără schimbări majore

În domeniul serviciilor, volumul cifrei de afaceri este prognozat să rămână relativ stabil. Numărul angajaţilor nu va suferi modificări semnificative.

Totuşi, preţurile de vânzare sau de facturare ale serviciilor sunt aşteptate să crească, soldul conjunctural fiind de +17%.

Conform datelor publicate de INS, prognozele pentru perioada august-octombrie 2026 indică o tendinţă generală de stabilitate economică, cu creşteri notabile ale preţurilor în anumite sectoare, în special în construcţii şi comerţul cu amănuntul.

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