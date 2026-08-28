Reacția dură a politologului vine pe fondul controverselor uriașe provocate de anchetele de presă Recorder și Snoop, care au expus prezența locotenentului de atunci Lucian Pahonțu în trupele de represiune de la baricada de la Intercontinental din 1989 și la Mineriada din 1990, precum și lipsa verificării sale oficiale de către CNSAS timp de 18 ani. Chestionat la Chișinău pe marginea acestor dezvăluiri, președintele Nicușor Dan a minimalizat datele din anchete, afirmând că nu înțelege scandalul și că generalul Pahonțu nu s-ar afla în nicio situație de culpabilitate morală, făcându-se practic scut în fața directorului SPP.

Cine este Vladimir Tismăneanu și de ce cântărește greu poziția sa

Vladimir Tismăneanu (75 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți politologi româno-americani, profesor de științe politice la Universitatea Maryland din Statele Unite și o voce de referință în analizarea regimurilor totalitare din Europa de Est. Autor a numeroase volume de specialitate publicate la edituri internaționale de prestigiu, Tismăneanu a condus în 2006 Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, al cărei raport oficial a stat la baza condamnării regimului comunist ca ilegal și legitim în Parlamentul României.

Având în vedere cariera sa dedicată deconspirării mecanismelor de represiune ale fostei Securități și analizei procesului de democratizare, pozițiile sale publice pe teme de memorie istorică și de integritate a instituțiilor statului au un impact major în rândul intelectualilor și al societății civile.

„Ceea ce a spus azi la Chișinău este ireparabil”

Într-o serie de luări de poziție tranșante publicate pe rețelele de socializare, Vladimir Tismăneanu analizează discursul președintelui și consideră că ieșirea publică de la Chișinău reprezintă un punct de cotitură morală negativ pentru mandatul lui Nicușor Dan.

„Dacă ar fi spus în campanie a mia parte din ce-a spus azi ar fi dispărut instantaneu din peisaj. Nu e doar un comunicator prost, gândește prost. Măsoară lucrurile prost. Se lasă prostit și vrea să ne prostească și pe noi. Incompetență, inadecvare, infatuare. Pe un fond egolatru, fudul, provincial și bigot. Există lucruri reparabile și altele ireparabile. Ceea ce a spus azi la Chișinău este ireparabil. Nu a fost o serie de gafe. A fost o serie de sfidări ale conștiinței noastre morale”, a scris profesorul Tismăneanu.

Politologul compară atitudinea actualului președinte cu cea a predecesorilor săi, susținând că Nicușor Dan a ales să colaboreze direct cu reprezentanții sistemului de forță, fără să mai păstreze vreo distanță instituțională.

Vladimir Tismăneanu

„Iohannis era omul «băieților» prin protectorul său Felix. Nicușor Dan nu mai folosește intermediarii. Lucrează direct cu Tartorul Pădurii. Transmisionistul Pahonțu. Ăla cu masacrul din 21 decembrie și cu Mineriada din 13-15 iunie. Profesionistul lui Pește Prăjit. Nu știu un alt caz de om politic în Europa postcomunistă care să-și fi făcut praf autoritatea cu o asemenea viteză. Om de nimic fiind, e fatal condus de instinctul neantului. Problema este că suntem în trenul pe care îl conduce iresponsabil și ne poate arunca pe toți în prăpastie. Spunându-ne, enervat de țipetele noastre: «Aceasta e situația. Am analizat-o atent.» Pentru că, să nu uităm, personajul se înfurie repede. E ranchiunos și poartă sâmbetele oricui scoate o vorbă critică despre el. Sincer spus, ne-a fraierit. Este un pehlivan”, adaugă Tismăneanu.

Apel la partidele politice și acuzat de sperjur

Profesorul stabilit în SUA consideră că încercarea de exonerare a celor care au participat la acțiunile din decembrie 1989 atinge o linie roșie a democrației românești și cere o reacție fermă din partea întregului arc parlamentar pentru protejarea statului de drept.

„A sosit, sunt convins, momentul în care toate partidele parlamentare din România trebuie să afirme limpede și fără niciun fel de echivoc că sângele protestatarilor din 21 decembrie nu a curs degeaba. Că moștenirea Revoluției Române este sacră și că niciun om politic responsabil nu poate accepta exonerarea celor care au participat la masacru. A nu spune acest lucru în termeni tranșanți înseamnă să participi la șubrezirea morală și instituțională a Statului Român. În cazul unui președinte, e un sperjur”, subliniază politologul.

În plus, Tismăneanu contestă capacitatea președintelui de a evalua în mod obiectiv activitatea cadrelor din serviciile speciale și critică ferm catalogarea drept „profesionist” a unui ofițer implicat în evenimentele din 1989.

„Nicușor Dan nu a fost votat pentru a bate palma cu securiștii. Primul lucru pe care trebuia să-l facă în momentul când au apărut dezvăluirile Recorder era să declare că a luat cunoștință de acel text. Că-l va lua în considerație. Faptul că Nicușor Dan îl descrie pe Pahonțu drept un «profesionist» este năucitor. Chiar și Talpa Iadului poate fi «profesionistă». Nicușor Dan nu are experiența necesară unei evaluări competente și persuasive. La ora actuală, sincer, părerile sale nu mai interesează pe nimeni. Situația este că Nicușor Dan s-a situat. Știm de partea cui. Situația e albastră. Ca ochii «băieților». Apropo, ce culoare au ochii generalului Pahonțu?”, a comentat profesorul.

În încheierea analizei sale, Vladimir Tismăneanu avertizează că atitudinea președintelui nu reprezintă o simplă eroare de comunicare, ci o încercare activă de a bloca orice demers de clarificare a trecutului.

„«Domnul Pahonțu nu este în această situație», a spus președintele Nicușor Dan, la Chișinău, la mai bine de o zi după dezvăluirile despre generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP. Nu este doar o bâlbâială nevolnică. Este o atitudine obstrucționistă la adresa unei urgențe și necesare investigații. Cum scriam aici acum câteva minute, «cine se ia de Pahonțu va simți cum vine glonțul.» Știți bancul cu «situația»? «Situați-a tras praf în ochi»…”, concluzionează Vladimir Tismăneanu.

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