15.000 de polițiști au ieșit din sistem în ultimii doi ani

Ultimul an în care școala a organizat un singur concurs de admitere în școlile postliceale de poliție a fost 2021, când acesta s-a desfășurat în perioada februarie-aprilie. Începând din 2022, MAI a trecut la organizarea a două concursuri anual pentru ocuparea locurilor în școlile postliceale de formare a agenților de poliție în încercarea nereușită de a acoperi posturile rămase vacante.

Revenirea la o singură sesiune de admitere contrastează direct cu deficitul acut de cadre din poliție, în condițiile în care diminuarea ritmului de recrutare contravine clar nevoii urgente de completare a efectivelor de agenți.

Este de notorietate că Ministerul de Interne a fost lovit de un val masiv de plecări, facilitat de cadrul legal care a permis pensionarea polițiștilor la vârste de doar 45–50 de ani, adesea cu venituri din pensie similare sau superioare ultimelor salarii încasate. Potrivit datelor oficiale publicate de MAI, aproximativ 5.700 de angajați au ieșit la pensie în 2024, după ce în 2023, numărul celor cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu drept de pensie ajunsese la aproximativ 10.000.

Sesiune de admitere în toamnă

Oficial, situația rămâne incertă. Pe pagina principală a Școlii de la Câmpina a fost postată o informare marcată cu o bandă galbenă prin care candidații sunt anunțați că, „în acest moment, conducerea MAI nu a adoptat o decizie privind organizarea concursului”, iar cei interesați sunt sfătuiți să urmărească site-ul pentru actualizări.

Surse din minister au precizat însă pentru Libertatea că școala va desfășura o sesiune de admitere spre finalul anului, iar înscrierile ar urma să înceapă după 15 septembrie la inspectoratele județene de poliție.

Pentru a compensa anularea sesiunii din februarie, MAI ia în calcul suplimentarea cifrei de școlarizare în funcție de resursele financiare disponibile. În prezent există fonduri alocate pentru 1.400 de locuri – capacitatea standard -, dar decizia finală vizând extinderea numărului de locuri la Câmpina până la 2.000 (printr-un plus de 600 de locuri) depinde de bugetul aprobat. Decizia finală urmează să fie luată în prima parte a lunii septembrie 2026.

Motivele reconfigurării calendarului de admitere

Sursele citate au explicat că reconfigurarea calendarului de admitere a fost determinată de trei factori principali. În primul rând, Școala de la Câmpina școlarizează în prezent o serie de 1.308 elevi, ale căror cursuri se vor încheia în luna decembrie. O sesiune de concurs organizată mai devreme s-ar fi suprapus direct peste desfășurarea programului de pregătire al actualilor cursanți.

Pe de altă parte, decizia MAI are la bază o strategie de maximizare a promovabilității: amânarea concursului pentru toamnă permite finalizarea tuturor sesiunilor examenului de Bacalaureat, precum și a admiterilor la academiile militare și de poliție. În acest mod, candidații respinși la instituțiile de învățământ superior primesc o șansă în plus de reorientare către școlile postliceale ale MAI.

În al treilea rând, valul de pensionări a afectat direct și infrastructura de învățământ a instituției. Școala de Poliție de la Câmpina funcționează în prezent fără o echipă de conducere completă, în condițiile în care ambele posturi de adjunct au rămas vacante după pensionarea titularilor. De asemenea, alte aproximativ 20 de funcții, inclusiv de instructori – profesori, sunt neocupate. Pentru acoperirea acestei lipse de personal, instituția a scos la concurs mai multe posturi vacante în perioada iulie–septembrie.

Școala de poliție face angajări

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției, posturile au fost scoase la concurs prin încadrare directă și rechemare în activitate sau din sursă internă. Oferta include atât funcții de instructori de poliție și personal tehnic, cât și posturi destinate asigurarilor logistice:

Ofițeri (Instructori de poliție): 2 posturi pentru Educație Fizică, 1 pentru Informatică și 1 pentru Limbi Străine (Franceză și Engleză).

2 posturi pentru Educație Fizică, 1 pentru Informatică și 1 pentru Limbi Străine (Franceză și Engleză). Ofițeri și personal contractual tehnic/administrativ: 1 post de Inginer Construcții și 1 post de Funcționar la Serviciul Metodică, Planificare și Bibliotecă.

1 post de Inginer Construcții și 1 post de Funcționar la Serviciul Metodică, Planificare și Bibliotecă. Agenți de poliție: 1 post la Sănătate și Securitate în Muncă, 2 la Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 1 la Comunicații și Informatică și 1 de Conducător Auto Speciale.

1 post la Sănătate și Securitate în Muncă, 2 la Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 1 la Comunicații și Informatică și 1 de Conducător Auto Speciale. Personal contractual de deservire: 2 posturi de bucătar, 3 de îngrijitor, 3 de ospătar, 1 de muncitor calificat la exploatare auto și 1 de spălător textile.

Termenele de înscriere la concurs au fost stabilite pentru finalul verii, respectiv 30 august pentru personalul contractual și 6 septembrie pentru funcțiile de ofițeri și agenți.

Sursele citate au precizat că o suplimentare a numărului de elevi peste capacitatea standard de 1.400 de locuri depinde direct de ocuparea acestor funcții până în luna septembrie. Astfel, extinderea cifrei de școlarizare va fi posibilă doar dacă instituția va dispune de personalul didactic și de suport necesar.

Școala de Poliție de la Câmpina a scos la concurs mai multe posturi vacante. Sursa foto: scoalapolitie.ro

Scandaluri sexuale și de corupție

Imaginea instituției a fost grav afectată de o serie de scandaluri în utlima perioadă, cel mai grav fiind înregistrat la finalul lunii decembrie 2025. Atunci, comisarul-șef Ion Laurențiu Iordan, un ofițer cu peste 20 de ani vechime în sistem, a fost arestat preventiv sub acuzația de tentativă de viol asupra unui elev de 20 de ani.

Agresiunea a avut loc chiar în incinta unității de învățământ, în biroul ofițerului de serviciu în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025, între ora 1 și 3 noaptea. În acele zile erau în școală peste 1300 de elevi care susțineau probele practice de finalizare a studiilor.

În ianuarie 2023, un profesor din cadrul școlii a fost prins în timp ce copia la examenul organizat pentru ocuparea unui post de predare la catedra de Pregătire Juridică și Criminalistică. În urma vizionării imaginilor de pe camerele de supraveghere, s-a constatat că profesorul folosea surse neautorizate pentru a rezolva subiectele, fiind notat cu 1 și eliminat din concurs, în timp ce procedura de examinare a fost anulată

În ianuarie 2025, o bucată masivă din tencuiala tavanului unui dormitor recent renovat s-a desprins și a căzut direct peste patul în care se afla un elev. Incidentul, adus în atenția publică de sindicatele din poliție, a ridicat suspiciuni grave privind calitatea lucrărilor efectuate de firmele contractate de instituție. Conducerea școlii a susținut ulterior că în anumite spații ar fi existat „urme de lovituri” aplicate tavanului, încercând să justifice prăbușirea tencuielii.

La finalul anului 2025, șocala de la Câmpina a fost nevoită să cheltuie un milion de euro pentru schimbarea mobilierului din căminele unde erau cazațți cursanții. Măsura a fost luată ca urmare a invaziei severe de ploșnițe de pat, dezinsecțiile succesive și chimicalele folosite nefiind suficiente pentru a stârpi infestația din piesele de mobilier vechi și din saltele.

Interes mare pentru școală, nivel de pregătire scăzut

Totuși, în ciuda scandalurilor care au afectat imaginea instituției și a Poliției, Școala de Agenți de Poliție din Câmpina continuă să se bucure de un interes ridicat din partea absolvenților de liceu. După o perioadă dificilă, în care sute de locuri au rămas neocupate din cauza numărului redus de candidați, dar și a celor eliminați la probele psihologice și sportive, începând de anul trecut concurența a revenit la un nivel ridicat.

Școala de Agenți de Poliție din Câmpina continuă să se bucure de un interes ridicat din partea absolvenților de liceu. Sursa foto: scoalapolitie.ro

Deși interesul pentru o carieră în Poliție a crescut, iar la ultima sesiune concurența a depășit 3 candidați pe loc, nivelul de pregătire al concurenților rămâne o problemă serioasă pentru instituție. La Câmpina, pentru cele 1.340 de locuri scoase la concurs în primăvara lui 2025, doar aproximativ 80% dintre locuri au putut fi ocupate, după ce mulți dintre candidați nu au reușit să treacă de probele eliminatorii sau să obțină minimum 5 la proba scrisă.

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