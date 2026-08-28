Nae Ungureanu a murit la 69 de ani

Vestea tragică a fost confirmată de fostul director al Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova, Silviu Bogdan, printr-o postare pe Facebook. La scurt timp, clubul din Bănie a emis un comunicat oficial prin care a transmis condoleanțe familiei și fanilor.

„Veste tristă în această dimineață: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima.

Nicolae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 și a apărat culorile clubului timp de un deceniu. A evoluat în toate partidele din sezoanele 1979-1980 și 1980-1981, reușind să obțină două titluri de campion al României. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Universitatea Craiova, într-un comunicat.

Nae Ungureanu a fost găsit fără viață de un prieten apropiat

Nae Ungureanu a fost găsit fără suflare de prietenul său apropiat, Nicolae Negrilă, dimineața, în locuința sa din Sadu. Cei doi petrecuseră seara precedentă urmărind împreună meciul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, terminat cu scorul de 1-0 pentru echipa armeană.

„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Am văzut meciul împreună, eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis să mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo și l-am găsit gheață. M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun și să îi spun doar Laurei, fetei lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a transmis Nae Negrilă pentru Prosport.ro.

În ultimii ani, Nae Ungureanu a avut parte de mai multe provocări de ordin medical. În vara anului 2021, a suferit un accident vascular cerebral care i-a pus viața în pericol. În plus, acesta s-a luptat cu o afecțiune severă a pielii, care l-a obligat să treacă printr-o intervenție chirurgicală chiar în ziua înmormântării fostului său coechipier și prieten, Ilie Balaci, potrivit GSP.

Fotbalistul Nicolae Ungureanu s-a bucurat de o carieră de excepție

Nicolae Ungureanu a fost unul dintre cei mai iubiți jucători ai Craiovei Maxima, echipa de aur a fotbalului românesc. Format la CSȘ Craiova, a ajuns la Universitatea Craiova în 1977, unde a evoluat timp de un deceniu. A fost un stâlp al apărării alb-albastre, jucând toate meciurile din sezoanele 1979-1980 și 1980-1981, în care echipa a câștigat două titluri de campioană a României.

După perioada de glorie alături de Craiova, Ungureanu a continuat să joace la Steaua București între 1987 și 1992, echipă cu care a ajuns până în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. A încheiat cariera la Rapid București în sezonul 1992-1993. De asemenea, a fost o prezență constantă în echipa națională, participând la Campionatul European din 1984.

Din nefericire, Nae Ungureanu se alătură listei legendelor fotbalului din „Craiova Maxima” care nu mai sunt printre noi. Ungureanu li se alătură lui Crișan, Ștefănescu, Tilihoi și Balaci în echipa din Rai.

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