Potrivit celor spuse de către vedetă, în vacanța din Italia a reușit să slăbească trei kilograme, asta deoarece a avut grijă la ce a mâncat, dar nici nu a mai băut șampanie, așa cum făcea pe vremuri!

„A fost o vară frumoasă, pentru că am făcut alegeri inteligente. De 15 ani plec în nordul Sardiniei, la Palau. Înainte plecam după 2 august și prindeam vacanța italienilor întreagă. Anul ăsta am plecat de la mijlocul lui iulie. Liniște și pace până în 15 august când a început nebunia pe plaje și în restaurante. Am traversat Italia cu barca la remorcă.

În Palau este târg săptămânal. Brânză, ulei de măsline, botarga, salamuri făcute de familia care deține ferma… Nu există ceva mai bun! An de an plec cu un frigider plin pentru acasă. Și pungi multe de pâine carasau cu ulei și mirt. Alături este un stand de familie cu prăjituri specifice zonei, făcute cu făină din grano duro. Miracolul mâncării bune este că, deși am mâncat bine, am reușit să continui dieta metabolică începută acasă. Am plecat cu 68,3 kilograme și m-am întors cu o greutate de 65,1 kilograme din vacanță. Secretul? Gata cu șampania! În loc de ea: 2,5 litri de apă plată. Mult pește din Sardinia, cu vin, măsline și roșii uscate, legume la grătar și două ore înot pe zi”, a dezvăluit Monica Tatoiu pentru Click.

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Femeia de afaceri a spus că s-a întors pentru aproximativ două săptămâni în România, după care urmează o altă vacanță, însă de această dată nu în Europa! Monica Tatoiu va pleca în SUA și Canada, iar alături nu-i va mai fi soțul ei, ci prietenele sale. Asta deoarece bârfa merge mult mai bine când are alături femei, nu un bărbat.

„Am venit pentru 12 zile, ca să-mi fac bagajele pentru SUA și Canada. O ieșire cu fetele… Cu soțul nu a fost «fun» de bârfă. Un sfat pentru perioada următoare: nu purtați nimic de culoare roșie până pe 12 septembrie! Energiile negative din lume nu trebuie ajutate să ne facă rău”, a încheiat Monica Tatoiu.

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