Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, viața profesională și obligațiile sociale vor fi tulburate în desfășurarea lor de influxurile Lunii Pline în Rac, din 3 ianuarie, care va angaja planetele în tranzit prin casa a IV-a a familiei și a propriei locuințe sau reședințe și planeta Jupiter care, pe fond, este un Benefic, dar, concret, în această conjunctură, va fi mult slăbită de influxurile care nu se vor risipi o dată cu producerea acestei fraze pentru că influența ei va fi preluată și continuată, între 6 și 10 ianuarie, de către Soare, Marte și Venus, aflate într-o triplă conjuncție, la grad perfect, care va înainta, cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), apropiindu-se de momentul când, pe 10 ianuarie, aceste planete vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac.

De aceea, nativii trebuie să fie atenți la felul în care această tensiune se va manifesta tot mai intens, la sfârșitul răstimpului analizat de noi, pe direcția vieții de familie, a modului de viață personal și a carierei, a profesiei, a funcției și a succesului.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață sau de gândire și decizie care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025, în sectorul relațiilor parteneriale și a căror evoluție nu s-a încheiat.

Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, posibilă întâlnire cu o persoană importantă prin statutul social sau meritele profesionale care să-i facă plăcere nativului ori care să joace un rol important într-un sector de viață și preocupări.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, context astral favorabil pentru sănătate prin șansa de a trăi calm și echilibrat acest început de an. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, Luna va tranzita casa I a personalității și le va spori Balanțelor calitățile făcându-le plăcute celor din jur.

