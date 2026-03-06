Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, îngrijorări motivate de o chestiune bănească ce nu se (mai) rezolvă, de apariția unei cheltuieli urgente sau majore pentru îngrijirea, creșterea și educarea copiilor.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, nativii ar fi bine să se abțină de la comentariile cu accente critice sau de la afirmarea unei opinii în contradicție cu părerea generală a grupului sau a contextului din acel moment, nu din lașitate, ci pentru că se vor afla într-un context defavorabil în care argumentele lor, indiferent cât de bine susținute și legitime, nu vor fi acceptate sau luate în calcul în cadrul unei dezbateri.

În plus, preopinenții lor, în lipsa unor contraargumentele legitime, își vor îndrepta comentariile spre persoana nativilor, nu spre ideea sau opinia formulată de ei chiar dacă intoleranța acelora nu ar trebui să se manifeste astfel, fiecare având dreptul la un punct de vedere.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, tendința Balanțelor de a se izola, pentru moment, de părinți sau de rudele mai în vârstă va fi motivată de prudență, de dorința de a nu spori o stare de nemulțumire mai veche care s-ar putea reedita. Balanțele, recunoscute pentru tactul și diplomația lor, vor aștepta un moment favorabil pentru a relua dialogul. Asta nu înseamnă însă că, pe fond, e liniște și pace.

Mecanismele astrale vor menține ostilitățile, astfel că, odată abordată respectiva temă spinoasă, dialogul va fi greu de ținut sub control chiar dacă Jupiter, în tranzit prin acest sector, va reveni, din 12 martie, la mersul direct, pentru că el va rămâne afectat de Soare și Lună în aprilie, de Marte până pe 20 mai și, după aceea, de Kiron, Saturn și Neptun, până pe 30 iunie, când Marele Benefic va părăsi zodia Racului, răstimp în care contradicțiile în plan partenerial se vor intensifica și vor angrena casa a IV-a a relațiilor de familie și a X-a a vieții profesionale.

