Horoscop săptămânal Berbec – 14 – 20 martie 2026

În prima parte a zilei de 14 martie, activități colective, treburi oficiale, participare la manifestări publice; unele plăcute sau flatante, altele însă îi vor solicita pe nativi până la epuizare sau îi pot pune în situații din care nu vor ieși cu „fața curată” decât apelând la resursele lor de diplomație și stăpânire de sine.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, evoluție precipitată, nebănuită ca finalitate, care îi poate apropia pe unii nativi de persoane speciale, alteori îi poate îndepărta de cei apropiați lor; evoluție atipică a unei relații de prietenie pe fondul acumulării multor nemulțumiri formulate cu voce tare și reprimate din calcule și interese până în momentul în care Berbecii vor considera că este timpul să pună punct dialogului sau cooperării cu o persoană care îi încurcă sau le complică viața.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, motivații psihologice (amintiri, repulsii, dorințe ascunse) în luarea unor decizii, amplificate de Luna Nouă în Pești, din 19 martie, care va solicita universul interior, activitatea psihică, lumea reprimată a subconștientului, visele și amprenta evenimentelor.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, acumulare semnificativă de șase planete în tranzit prin casa I a celor născuți în zodia Berbecului, care se va menține, cu mici variații, până spre 20 aprilie și care îi va pune pe Berbeci în prim-planul vieții publice în funcție de evenimentele cărora nativii le vor da curs.

Pe 20 martie după-amiaza, Soarele va intra în zodia Berbecului și, până pe 20 aprilie, va fi principalul factor de încărcare cu energie cosmică pentru următoarele douăsprezece luni, el alăturându-se celorlalte cinci planete care vor putea declanșa motivații puternice, trăite intens și profund motivant pentru ruperea de un context care nu le mai oferă șansa de a progresa sau de a se împlini.

