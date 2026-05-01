Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 2 – 8 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, Berbecii își vor face calcule financiare pragmatice, bazându-se pe veniturile sigure, pe fondul intrării planetei Mercur, pe 3 mai, în casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal (salariu sau pensie).

Între 3 mai dimineața, după ora 9:34′ și 5 mai seara, Luna Neagră, în opoziție cu Venus, îi va împinge pe nativi să comită gafe, să spună lucruri greșite ori să exagereze în susținerea unui argument.

Există și ipoteza ca o serie de știri să ajungă la ei deformate, trunchiate, manipulate, după cum există și patronajul planetei Uranus în Gemeni, care va introduce o notă de inedit, de surpriză, de care iarăși Berbecii trebuie să țină cont, pentru că, de cele mai multe ori, va fi vorba de o impresie subiectivă, de o componentă mai mult afectivă decât mentală, logică sau rațională.

Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, activitatea socioprofesională va fi complicată, încurcată, deranjată de solicitările care vor veni de la solicitările părinților sau ale rudelor care reclamă ajutorul lor. Treburile de familie înseși vor fi deranjate și greu de rezolvat din cauza unor priorități care țin de carieră, funcție, meserie, răspundere. Din 8 mai, după ora 10:28′, sectorul relațiilor de prietenie va fi destul de bine aspectat în ideea în care nativii se vor bucura de niște întâlniri neprevăzute, de niște evenimente la care vor participa și care le vor oferi o viziune nouă asupra unei persoane, unui proiect sau vieții înseși.

Intrarea în mișcare retrogradă a planetei Pluton îi va face pe nativi ca, între 7 mai și 17 octombrie, să ajungă la niște concluzii de natură să le zdruncine niște principii sau niște impresii mai vechi; când spunem asta, ne gândim la efectul Trigonului între Pluton și Uranus, care va relua evenimentele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, între sectorul comunicării și cel al relațiilor de prietenie.

