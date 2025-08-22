Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, Berbecii vor fi veseli, optimiști, cu chef de viață și mai puțin de muncă, drept pentru care își vor petrece primele ore dedicându-se preocupărilor care le fac plăcere, inclusiv comunicării cu cei dragi.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, evenimentele legate de locul de muncă vor sta sub semnul Lunii Noi în Fecioară, din 23 august, care ar putea marca începutul unui nou tip de activitate, al desfășurării activității profesionale în altă clădire, unde vor funcționa după un alt orar sau în alte posturi.

Va fi nevoie de o perioadă de acomodare de trei-patru săptămâni. Posibile preocupări legate de sănătate, în general, sau de funcțiile digestive, hepatice și metabolice, în special. Unii vor simți nevoia unui repaus culinar sau a unui mod de viață mai puțin solicitant energetic. Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va străbate sectorul vieții afective, al relațiilor cu copiii și/sau al creativității artistice, acolo unde este cazul.

Nativii vor fi plini de inițiativă, inventivi, expresivi și dornici de afirmare, iar Micul Benefic și Protector le va deschide nebănuite căi de valorificare a talentului și a însușirilor lor native. Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, intensificare a disfuncțiilor într-una sau în mai multe relații parteneriale, în grade diferite, în funcție de motivația lor. Confruntări verbale, dar și mult negativism de ambele părți ale celor care au un interes comun.

Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, idei nu tocmai înțelepte sau motivate, legate de regimul unei case (locație, teren, patrimoniu). Inițiative cu un grad mare de risc, mai ales dacă nativii se confruntă cu probleme bănești (datorii). Nu vă aventurați, nu intrați în combinații dubioase, chiar dacă intenția este de a salva niște bunuri cu orice preț.

