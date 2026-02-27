Netflix a renunțat la achiziția Warner Bros

Netflix a anunțat pe 27 februarie 2026 retragerea din cursa pentru achiziționarea Warner Bros Discovery, în timp ce Paramount a câștigat competiția. Acțiunile Netflix au urcat cu peste 9% pe piața premarket, iar Paramount a înregistrat o creștere de aproximativ 10%.

Astfel, Paramount a câștigat cursa pentru unele dintre cele mai valoroase active de televiziune și film din lume, potrivit Reuters. Decizia marchează sfârșitul unei lupte intense care a durat luni de zile.

Motivul pentru care Netflix s-a retras din cursa pentru achiziția Warner Bros

Netflix a confirmat retragerea sa din competiție, declarând că prețul necesar pentru a rămâne în cursă a depășit limitele financiare considerate rezonabile.

„Am fost întotdeauna disciplinați… acordul nu mai este atractiv din punct de vedere financiar”, a declarat compania.

Matt Britzman, analist senior la Hargreaves Lansdown, a comentat: „Oferta părea mereu să fie o combinație între ofensivă și apărare – consolidarea conținutului și a dimensiunii, evitând avantajele concurenței, dar la un preț foarte ridicat”.

Prețul pe acțiune oferit de Paramount

Paramount Skydance, susținută de miliardarul Larry Ellison și condusă de fiul său, CEO-ul David Ellison, a continuat să urmărească achiziția Warner Bros printr-o campanie ostilă.

Săptămâna trecută, compania a reușit să readucă Warner Bros la masa negocierilor printr-o ofertă revizuită de 31 de dolari pe acțiune, depășind propunerea Netflix de 27,75 dolari pentru activele studioului și ale platformei de streaming.

Paramount a crescut și taxa de reziliere la 7 miliarde de dolari

Consorțiul Paramount a crescut și taxa de reziliere la 7 miliarde de dolari și a extins angajamentele de finanțare, incluzând 45,7 miliarde de dolari în capitaluri proprii. În ceea ce privește analiza antitrust, tranzacția ar putea întâmpina obstacole semnificative în SUA și Europa, inclusiv o investigație activă în California.

Totuși, analiștii Morningstar au declarat: „În SUA, credem că Paramount are o relație suficient de bună cu administrația prezidențială pentru a reduce îngrijorările, iar Departamentul de Justiție a stabilit un precedent ignorând fuziunea marilor studiouri când Disney a cumpărat Fox”.

Acțiunile Warner Bros au scăzut ușor după anunțurile recente, în timp ce piața pare să evalueze acest rezultat ca fiind unul pozitiv pentru toate părțile implicate.

