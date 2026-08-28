Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, cu Soarele în casa a VI-a, alături de Mercur, Berbecii se vor bucura de o sănătate echilibrată și de șansa de a rezista stresului. Posibile inițiative profesionale sau discuții pe teme curente de serviciu.

Între 30 august, după ora 05:38, și 1 septembrie dimineața, energie, dorința de a acționa, de a nu amâna sau întârzia sarcinile profesionale, familiale ori treburile personale. Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, mecanisme prudente privind regimul banilor. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care le va spori curajul, generozitatea și gesturile „largi” ce vor impresiona asistența.

Fiind vorba de Berbeci, ambiția va funcționa la cote maxime, dar, în paralel, s-ar putea dezvolta antipatii și rivalități, acuzații și dispute. Marte va mai face conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor hărnicie și îi va îndemna să ia decizii adecvate scopurilor lor.

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care, pe lângă popularitate și cadouri, le mai poate înlesni nativilor favoruri de la partenerii lor, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența în mitologiile antice, va atrage succesul în dialogurile sau litigiile cu partenerii de viață sau asociații.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, informații care îi vor surprinde sau îi vor pune pe gânduri pe Berbeci, făcându-i să-și schimbe planurile sau opiniile; posibile scurte deplasări neprevăzute, întâlniri sau întruniri care promovează noutăți. Mai multe trigoane „ale micilor oportunități” vor crea o atmosferă favorabilă cooperării. Între 31 august și 4 septembrie. Marte va forma o cvadratură cu Saturn, care, pentru Berbeci, ar putea avea accente drastice în relațiile de familie.

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