Horoscop săptămânal Capricorn – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, răstimp relativ liniștit în plan profesional și familial.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, relațiile personale vor fi marcate de mici dezamăgiri, de nemulțumiri sau de constatări care nu fac plăcere, dar, nevrând să strice tihna acestor zile, Capricornii nu vor formula reproșuri, nu vor iniția dialoguri în care să ceară explicații sau să pună condiții, însă asta nu înseamnă că, la momentul potrivit, nu vor face asta, invocând tocmai derapajele de-acum ale prietenilor sau persoanelor dragi lor. Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, starea de sănătate va evolua în parametri normali.

Cei care au în jur de 48 de ani vor simți nevoia să facă lumină într-o temă de viață ce s-a produs în 2017 și al cărei rost (motivație, parcurs) nu le-a permis atunci să tragă o concluzie. Acum, această confuzie (nelămurire, îndoială) începe să le suscite atenția pe fondul redeschiderii acelui capitol odată cu revenirea Lunii Negre în zodia Săgetătorului, în care s-a aflat atunci când au avut loc respectivele evenimente cu semnificație personală.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, Luna va traversa casa I a celor născuți în Capricorn, pregătindu-se de apropiata fază a Lunii Noi în semnul lor zodiacal, alăturându-se celorlalte patru planete care vor forma cinci opoziții cu Jupiter, în tranzit prin casa relațiilor parteneriale, contractuale, procesuale sau asociative, alimentând un set important de condiționări, de divergențe, de nepotriviri de interese, de intenții formulate rigid care nu vor permite nici măcar negocierea lor.

Atenție la eventualele presiuni morale sau sociale care s-ar putea exercita asupra nativilor, pentru că Soarele va forma, alături de Marte și Venus, o triplă conjuncție, care va funcționa întreaga săptămână și care nu-i va flexibiliza pe nativi. Dimpotrivă, îi va radicaliza.

