Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, Capricornii vor simți nevoia să-și pună gândurile în ordine, mai ales acele principii care par a fi zdruncinate, în ultima vreme, de mersul evenimentelor.

Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, posibil moment plăcut ca rezultat al unei prestații remarcabile în plan profesional, al unei intervenții publice aplaudabile, al unui succes, al desemnării lor într-un context flatant profesional sau social.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, prietenii le vor oferi nativilor motive de neîncredere sau de nemulțumire. Cvadratura între Neptun și Marte din 17 și 18 august va pune într-un context delicat atât relațiile de familie, cât și pe cele parteneriale, mai ales pe direcția părinți/nurori sau gineri, punând-i pe nativi în situația de arbitri sau de „cai de bătaie”.

Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, mici disfuncționalități legate de fiziologia brațelor și a picioarelor, a sistemului nervos periferic și a funcțiilor hepatice. Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, care a avut loc, ultima dată, pe 29/30 octombrie 1996, ceea ce înseamnă că o problemă majoră de viață de familie sau de carieră se apropie de final; aspectul îi privește pe cei maturi, născuți între martie 1967 și aprilie 1969, sau pe cei mai tineri, născuți în toamna anului 1996.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp suficient care va permite spargerea unor tipare negative care afectează axa bani, câștiguri, venituri din muncă cu restricțiile și limitările venite dinspre sectorul relațiilor cu părinții sau cu rudele apropiate. Capricornii trebuie să rețină că funcționează un portal astral favorabil rezolvărilor financiare pe baze corecte și legale, în ceea ce privește moștenirea, partajul sau beneficiile subsidiare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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