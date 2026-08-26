De la declanșarea invaziei la scară largă în februarie 2022, mii de prizonieri au fost deja eliberați în urma dialogului dintre cele două tabere.

Negocieri intermediate de SUA

Un moment de cotitură în schimburile de prizonieri a avut loc în luna mai, când Moscova și Kievul au convenit eliberarea a câte 1.000 de militari din fiecare parte. Înțelegerea respectivă a reprezentat unul dintre principalele rezultate concrete ale negocierilor de pace intermediate direct de Statele Unite ale Americii.

Noua rundă de discuții privind prizonierii de război survine într-un moment de intensitate diplomatică neobișnuită la Moscova.

Vizită secretă la nivel înalt: șeful CIA și un avion militar american, zăriți la Moscova

Informațiile despre noul schimb coincid cu prezența la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, aflat în Rusia pentru o serie de întâlniri oficiale. Vizita sa a fost semnalată după ce un avion de transport militar Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA a fost observat pe un aeroport din capitala rusă, alături de un convoi diplomatic american.

Până la acest moment, nici guvernul Statelor Unite și nici cel al Rusiei nu au făcut comentarii oficiale cu privire la identitatea exactă a persoanelor din delegația americană sau la scopul detaliat al vizitei la Moscova. Discreția totală a celor două părți menține atenția concentrată asupra evoluțiilor privind canalul de negociere dintre Washington, Moscova și Kiev.

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