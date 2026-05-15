Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Capricorn – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, echilibru afectiv; nevoie de consolidare a unei relații ale căror deficiențe vor fi evidențiate de Luna Nouă, în Taur, din 16 mai, care le va impune să opereze schimbările necesare pentru ca una sau mai multe relații să funcționeze armonios.

Nativii vor trebui să țină cont de faptul că, pe 19 mai, Marte va intra în casa a V-a a emoțiilor și a afectivității și-i va face pe unii Capricorni mai puțin dispuși să treacă cu vederea unele aspecte. Între părinți și copii se pot naște conflicte bazate pe impunerea sau contestarea noțiunii de „autoritate părintească”.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, numeroase discuții pe o temă profesională, posibile schimbări ale unor raporturi de muncă care îi vor face pe unii nativi să le conteste sau să le pună în discuție într-un context care va face referitoare la clauzele contractuale de până atunci sau la cele noi care pe care ar trebui să le accepte. Acest context nu se va epuiza pentru că, din 21 mai, aceste premize vor fi supuse influenței, mult mai puternice, ale Soarelui care va impune Capricornilor adoptarea unei atitudini dispuse la negociere dar nu și la compromisuri, ambiguități sau alternative vulnerabile.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, relațiile parteneriale vor beneficia, din 19 mai, de susținerea planetei Venus; până pe 13 iunie, aceasta va permite abordările mai reținute și mai prudente; alături de Jupiter, ea va crea un cadru onest de discuție fără a le slăbi Capricornilor voința și a-i face să cedeze din drepturile sau din pretențiile lor.

Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, premize financiare marcate de o urgență, de o presiune exterioară (constrângere) ori de un eveniment neprevăzut. Între sectorul relațiilor de familie și cel al înțelegerilor și contractelor vor opera nouă cuadraturi care pot genera nemulțumiri, tensiuni și răbufniri subiective.

