Autoliv închide fabricile din Turcia și plătește 12 salarii compensatorii angajaților

Compania Autoliv, lider mondial în producția de sisteme de siguranță pentru automobile, a anunțat recent că va închide treptat fabricile pe care le deține în Turcia.

Unitățile companiei funcționează în districtul Gebze din provincia Kocaeli, în cadrul zonei industriale TAYSAD. Autoliv produce airbaguri, centuri de siguranță, volane și tehnologii de protecție pentru pietoni.

Procesul de închidere va fi realizat etapizat și ar urma să fie finalizat până în 2028. Pentru acest plan, compania a anunțat că a alocat un fond de aproximativ 142 de milioane de dolari.

2.200 de salariați afectați de închiderea fabricilor

Decizia companiei va afecta direct aproximativ 2.200 de angajați. Potrivit informațiilor comunicate personalului, închiderea va avea loc gradual, iar pe măsură ce fiecare departament va fi închis, muncitorii își vor primi drepturile financiare. Pe lângă indemnizațiile legale pentru vechime și preaviz, angajații vor primi și compensații echivalente cu 12 salarii brute.

Potrivit estimărilor făcute de companie, costul total al închiderii fabricilor din Turcia va ajunge la aproximativ 142 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a acestei sume ar urma să fie reflectată în bilanțul financiar din al doilea trimestru al anului 2026.

Cheltuielile efective în numerar sunt estimate la aproximativ 129 de milioane de dolari, reprezentând în principal plăți pentru compensațiile angajaților și costurile asociate păstrării personalului pe durata procesului de închidere.

În țara noastră, compania suedeză este prezentă din 1997 și are 8.500 de angajați, potrivit site-ului Autoliv România.

