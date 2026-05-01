Horoscop săptămânal Capricorn – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, dezamăgiri, nemulțumiri trecătoare, provocate de relația cu unul sau mai mulți prieteni. Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va străbate sectorul relațiilor afective și al părinților cu copiii lor.

Efortul Capricornilor se va îndrepta spre consolidarea unor reguli și direcții de viață și comportament. Vor prima onestitatea, sinceritatea și normalitatea chiar și în situațiile critice provocate de deteriorarea relației cu copiii, care au crescut și „flutură aripile a independență”.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, momente dezagreabile când organismul dă semne de epuizare, când se pot instala niște disfuncții organice ori tulburări ale aparatului locomotor, mai ales în cazul celor în vârstă, asociate cu tulburări ale sistemului nervos periferic. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, motivațiile personale vor intra în contradicție cu premisele unor relații de familie dezordonate, conflictuale și marcate de exagerări, de egoism ori de ambiții.

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe nativi să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul relațiilor bănești, ca efect al Trigonului între Pluton (casa a II-a a veniturilor sigure obținute prin implicare personală) și Uranus, din casa a VI-a a muncii.

Dacă nu vor face o schimbare în mentalitatea și abordarea ideii de competență în vederea obținerii unui câștig financiar și de adaptare a pretențiilor și limitelor la condiționările prezentului, atunci când secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, Capricornilor le va fi greu să mai schimbe ceva sau să se adapteze înnoirilor, pentru că se vor confrunta cu constrângerea soluției unice. O primă experiență de acest fel va fi evidentă după 8 mai, când se va contura nevoia adoptării unui stil de muncă modern.

