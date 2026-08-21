Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, discrete tulburări la nivelul fiziologiei aparatului loco-motor sau respirator.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, Luna va tranzita casa I a personalității Capricornilor și, în opoziție cu Marte, nu va funcționa în largul ei: disfuncții în relațiile parteneriale, conflicte deschise dar, probabil, că nativii, știind că au dreptate, se vor ambiționa și nu vor ceda, amplificând tensiunile între partenerii lor de viață sau între ei și colaboratori, asociați sau rivali.

În ziua de 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va străbate casa a IX-a a ideologiei, a atașamentelor față de oameni, idei și proiecte ceea ce va fi un lucru util tuturor Capricornilor care vor găsi o modalitate de a-și valorifica experiența profesională mai ales că, din 25 august, Soarelui i se va alătura și planeta Mercur care, până pe 10 septembrie, le va permite nativilor să discute, să șlefuiască un proiect, să se încadreze într-un context profesional avantajos.

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, contextul astral e dezordonat și confuz de aceea, Capricornii e bine să nu inițieze proiecte costisitoare sau să se lanseze în cheltuieli care nu sunt sustenabile pe termen scurt. De altfel, mulți dintre ei vor simți cum au început „să lucreze” pe cele două case ale banilor și ale avantajelor materiale, cele două Noduri Lunare care, pe 19 august, au schimbat axa, plasându-se pe direcția Leu/Vărsător.

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, vești ciudate, situații interesante care se pot petrece în timpul unei călătorii sau al unei întâlniri oficiale ori al unei vizite în care nativii pot întâlni persoane ce le pot oferi informații esențiale, o mână de ajutor ori un avertisment demn de luat în seamă pe fondul Lunii Pline, în Pești, din 28 august, însoțite de o eclipsă de Lună(surpriză și noutate).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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