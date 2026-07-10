Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, activitate intensă în plan profesional, deschidere spre publicul larg, activități oficiale sau mediatice care le vor solicita nativilor deschiderea spre comunicare, spontaneitatea și capacitatea de a face față unor controverse sau dispute în mediul lor profesional.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, relațiile de prietenie vor trece prin micile sau marile încercări la care îi va supune Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida relațiile cu persoanele cu care se regăsesc pe aceeași lungime de undă prin păreri, convingeri, gusturi, plăceri, interese sau valori comune.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, semnificativă încărcătură astrală care se va îndrepta spre axa cardiovasculară care va impune un comportament prudent și protectiv, indiferent de vârstă, față de organism. Din 17 iulie, după ora 3:17′, Luna va tranzita casa I a personalității Fecioarelor și le va da acestora calmul și disponibilitatea necesară pentru a-și asuma activitățile profesionale sau sarcinile din gospodărie plicticoase, dar necesare.

Posibile contradicții, întreaga săptămână, între ceea ce cred, doresc sau înțeleg nativii referitor la exercitarea meseriei, la îndeplinirea prerogativelor din perspectiva funcției sau a posturii publice și felul în care acestea intră în contradicție cu convingerile, opiniile sau conștiința nativilor.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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