Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, secvențe de viață trăite intens pe fondul tranzitului Lunii prin casa I a personalității nativilor; în seara zilei de 21 septembrie, ea se va afla în postura de Lună Nouă în Fecioară, ce se va produce, pentru a doua oară, în acest an, în același semn zodiacal, acompaniată de o Eclipsă de Soare.

Acest context astral poate genera momente importante de viață personală care îi pot face pe cei născuți în Fecioară să ajungă revelații și, de aici, la concluzii și decizii esențiale în plan personal, profesional sau partenerial.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, mecanismele financiare se vor pune în alți termeni decât până acum, ca rezultat al intrării Soarelui, în ziua de 22 septembrie, în zodia Balanței; influența lui pozitivă, constructivă va dura până pe 23 octombrie.

Urmăriți cu atenție ceea ce se va întâmpla între 22 – 23 septembrie, când se va forma un Trigon regal între Soare, Pluton și Uranus, care va angaja, concomitent, casa banilor câștigați prin efort personal, casa muncii și casa carierei și a funcțiilor. Fecioarele vor putea vedea clar limitele personale, blocajele sociale, exigențele în planul muncii sau prețul succesului profesional.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, comunicarea cu vecinii, cu frații, cu persoanele întâlnite ocazional sau în discuțiile purtate într-o ședință, la o consultare, la o negociere, la un examen vor fi condiționate în mod negativ de către Marte care, tot pe 22 septembrie, va intra în zodia Scorpionului și, până pe 4 noiembrie, le va crea nativilor probleme dacă aceștia nu vor fi vigilenți și se vor lăsa duși de valul reacțiilor spontane, necontrolate, chiar dacă au dreptate; evitați să vă implicați în conflictele altora; abordați toate deplasările cu prudență și fără „aventurisme”. Nu improvizați și nu apelați la „artificii” în contextul unui examen.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

