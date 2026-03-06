Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, informație cu conținut destabilizator legată de evoluția situației lor la locul de muncă; posibile informații primite de la un medic care îi vor obliga pe nativi să decidă, în cunoștință de cauză, calea de a elimina o suferință organică prin medicație, operație ori prin proceduri terapeutice.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, nevoia încheierii unui contract sau a reevaluării unuia mai vechi care reglementează statutul unei case, al unui teren sau al unor bunuri patrimoniale poate deveni prilej de discuții în contradictoriu, de opoziție la o soluție, de susținere vehementă a intereselor personale împotriva oricărei evidențe sau a nevoii de a intra în legalitate în contrapartidă cu atitudinea și soluțiile oferite de un nativ unei rude sau unui părinte.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, abordări ale unei relații pe ideea de a impune niște reguli, a opri niște derapaje (de limbaj, de atitudine, de comportament) ale unor persoane dragi nativilor, dar care depășesc măsura; nevoia de a limpezi o situație creată în ultimele luni, care nu mai poate fi tolerată, printr-o discuție onestă și sinceră.

Demersurile de a face „curățenie” în plan relațional sau afectiv vor fi posibile sau permise de planeta Jupiter, care, pe 12 martie, va reveni la mersul direct și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal, va funcționa ca un benefic sau protector al tuturor relațiilor personale. Este bine ca nativii să nu amâne aceste dialoguri explicative, pentru că acest context favorabil lor se va petrece, din nou, abia peste doisprezece ani.

Până la vară, același Jupiter le va scoate în cale persoane care le vor face bine într-o paletă largă de ipostaze sau circumstanțe; unii le vor deveni prieteni sau apropiați, alții vor fi persoane oficiale cu care Fecioarele vor menține o relație protocolară și respectuoasă.

